Критерии однодневок № 16. Высокий уровень риска

От таких контрагентов необходимо держаться подальше. Или приготовиться к серьезным проблемам с налоговой службой.
Критерий № 34. Наличие решения о признании недействительной государственной регистрации. Очень редко встречающийся критерий. В юридические дебри не будем углубляться. Законом установлено, что общество может быть ликвидировано по решению суда по иску государственного органа (органа местного самоуправления).
Надо знать, что в принципе государственная регистрация юрлица может быть признана недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, которые носят неустранимый характер. И если мы видим такой критерий, то юрлицо — все. Кончилось. Если у вас появился контрагент с таким признаком, то… Нет, такого быть не может, потому что работать уже с ликвидированным юридическим лицом это что-то.
Если же такой признак появляется у контрагента с которым вы ранее работали, то рекомендации будут стандартные: доказательства реальности сделок и проявленная коммерческая осмотрительность при выборе контрагента. Необходимо понимать, что и то и другое будут рассматривать под микроскопом. Но тут надо разбираться в причинах по которым суд вынес данное решение. В любом случае проблему необходимо будет решать только после ее появления. А сейчас не стоит слишком заморачиваться этим критерием.
Критерий № 35. Не представление деклараций (НП, НДС, спецрежим) и бухгалтерской отчетности. Предоставление «нулевой» бухгалтерской и налоговой отчетности. Если данный критерий обнаружен за более старые периоды, а не за последний, то в принципе ничего страшного. Если не считать, что данная организация уже «светится» у налоговиков. Да и отчетность сейчас лежит в открытом доступе.
Если у вас нет запроса контрагенту с просьбой пояснить данный факт, то как минимум, это не проявление должной (коммерческой) осмотрительности. Это уже плохо. Объяснить причины по которым вы выбрали контрагента с неподанной отчетностью не так-то легко. Если же отчетность не подана за период взаимодействия с вашей организацией, то формируются неподтвержденные вычеты или расходы организации.
Рекомендации лежат на поверхности. Если вам предлагают работать с такой организацией, то категорически отказываемся. Зачем лишние проблемы? Если отчетность не представлена по периоду взаимоотношений с контрагентом, то готовим должную осмотрительность при выборе контрагента и обоснование сделки. Подготовка документов, подтверждающих реальность сделок и понесенных расходов. Если отчетность не затрагивает период взаимоотношений, то учитываем в совокупности с иными признаками.
На сегодня все, продолжение следует!
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