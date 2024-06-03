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Критерии однодневок № 16. Высокий уровень риска

Продолжаем рассказывать о критериях, которые возможно присутствуют у ваших контрагентов или потенциальных партнеров. Только, если эти критерии будут обнаружены, контрагентов можно будет назвать дырявой лодкой. Потому, что те критерии, которые мы сейчас описываем, не предполагают безопасной работы между вашими конторами.
Критерии однодневок № 16. Высокий уровень риска

От таких контрагентов необходимо держаться подальше. Или приготовиться к серьезным проблемам с налоговой службой.

Критерий № 34. Наличие решения о признании недействительной государственной регистрации. Очень редко встречающийся критерий. В юридические дебри не будем углубляться. Законом установлено, что общество может быть ликвидировано по решению суда по иску государственного органа (органа местного самоуправления).

Надо знать, что в принципе государственная регистрация юрлица может быть признана недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, которые носят неустранимый характер. И если мы видим такой критерий, то юрлицо — все. Кончилось. Если у вас появился контрагент с таким признаком, то… Нет, такого быть не может, потому что работать уже с ликвидированным юридическим лицом это что-то.

Если же такой признак появляется у контрагента с которым вы ранее работали, то рекомендации будут стандартные: доказательства реальности сделок и проявленная коммерческая осмотрительность при выборе контрагента. Необходимо понимать, что и то и другое будут рассматривать под микроскопом. Но тут надо разбираться в причинах по которым суд вынес данное решение. В любом случае проблему необходимо будет решать только после ее появления. А сейчас не стоит слишком заморачиваться этим критерием.

Критерий № 35. Не представление деклараций (НП, НДС, спецрежим) и бухгалтерской отчетности. Предоставление «нулевой» бухгалтерской и налоговой отчетности. Если данный критерий обнаружен за более старые периоды, а не за последний, то в принципе ничего страшного. Если не считать, что данная организация уже «светится» у налоговиков. Да и отчетность сейчас лежит в открытом доступе.

Если у вас нет запроса контрагенту с просьбой пояснить данный факт, то как минимум, это не проявление должной (коммерческой) осмотрительности. Это уже плохо. Объяснить причины по которым вы выбрали контрагента с неподанной отчетностью не так-то легко. Если же отчетность не подана за период взаимодействия с вашей организацией, то формируются неподтвержденные вычеты или расходы организации.

Рекомендации лежат на поверхности. Если вам предлагают работать с такой организацией, то категорически отказываемся. Зачем лишние проблемы? Если отчетность не представлена по периоду взаимоотношений с контрагентом, то готовим должную осмотрительность при выборе контрагента и обоснование сделки. Подготовка документов, подтверждающих реальность сделок и понесенных расходов. Если отчетность не затрагивает период взаимоотношений, то учитываем в совокупности с иными признаками.

На сегодня все, продолжение следует!

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Продолжаем рассказывать о критериях, которые возможно присутствуют у ваших контрагентов или потенциальных партнеров. Только, если эти критерии будут обнаружены, контрагентов можно будет назвать дырявой лодкой. Потому, что те критерии, которые мы сейчас описываем, не предполагают безопасной работы между вашими конторами.

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