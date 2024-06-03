Рубрика «Бывших не бывает». Проводите анализ контрагентов своевременно

Избитая тема, банальная, но многие продолжают использовать в своей налоговой оптимизации сомнительных контрагентов (техничек, однодневок), что не дает данной теме изжить себя. Актуальность данной темы будет еще несколько лет, если не десятки.

Использование техничек решает:

проблемы снижения НДС, если в квартале сумма налога выходит достаточно неприличной для конкретного субъекта;

вопросы обналичивания денежных средств, чтобы затерять их в цепочке компаний;

вопросы предоставления откатов по госзаказам;

проблемы оптимизации по налогу на прибыль организаций и даже по УСН,

а также ряд иных вопросов налогоплательщиков.

Но в то же время технички позволяют:

регулярно пополнять бюджет ФНС;

разрабатывать новые программные продукты ФНС, благодаря чему у айтишников есть источник дохода;

занимать инспекторов регулярной работой, которой не нужно обучать;

обеспечивать работой суды;

иметь заинтересованным должностным лицам дополнительный источник дохода (откаты, решалы и т.п.);

организовывать борьбу с площадками и обеспечивать работой ОБЭП и СУ СК РФ;

и самое главное — не лезть в другие вопросы оптимизации налогов, кроме НДС.

Список можно расширить по желанию, он не является исчерпывающим.

Итак, с пользой для двух сторон разобрались, а теперь перейдем к другой проблеме уже налогоплательщиков— анализ контрагентов.

Хорошо, если в компании есть порядок проверки контрагентов, создан какой-нибудь соответствующий регламент и все его положения постоянно соблюдаются.

Плохо, если такого порядка в компании нет или он не соблюдается, особенно в отношении рисковых контрагентов.

Мы призываем вас всегда проводить анализ контрагентов как перед заключением сделки, так и осуществлять постоянный мониторинг после заключения сделки (например, раз в квартал перепроверять всех).

Особенно это необходимо делать, если компании прибегают к таким методам оптимизации, как сомнительные контрагенты. Сегодня компания может быть живее всех живых, а уже завтра иметь недостоверность сведений, заблокированные счета и недоимку по налогам.

Инспектор в налоговой, особенно камеральщик по НДС, не перепроверяет всех контрагентов у конкретной компании/ИП. Если АСК НДС не выдает рисков, то максимум, что может сделать инспектор — сверить банк и книгу покупок. Если выяснится, что в адрес какого-то контрагента не было оплаты, то за этим последуют вопросы.

У инспектора-камеральщика еще сотни (если не тысячи) деклараций, которые нужно откамералить, поэтому на конкретном налогоплательщике он остановится, если только будут риски в программе.

Поэтому камералку компания может пережить без проблем, если сомнительный контрагент выдержит текущий период не засветится нигде. Но, как правило, большинство сомнительных контрагентов вскрываются в ближайшие полгода, флагманы, которые покачественнее, могут продержаться дольше и только в исключительных, единичных случаях вопросов к компании может не возникнуть за глубину проверяемого периода (3 года).

Поэтому, чтобы предупредить такие риски и нежданные запросы от налоговой, необходимо постоянно проверять контрагентов, тем более тех, кто относится к рисковым.

Не ленитесь, поскольку такой подход поможет заранее подготовиться к претензиям налоговиков и это позволит своевременно в спокойном состоянии продумать линию защиты.

Кстати, о том какими ресурсами пользоваться и как проверять контрагентов мы рассказывали на нашем курсе по проявлению должной (коммерческой) осмотрительности, где делились собственным опытом. Не пренебрегайте анализом контрагентов, так вы защищаете свой бизнес.

Мы рекомендуем не пользоваться методами оптимизации в виде использования фирм-техничек (однодневок), поскольку зачастую использование такого метода неминуемо ведет к стенам, как минимум, налогового органа.

А вам предъявляла налоговая претензии по сомнительным контрагентам?