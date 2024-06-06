Судебная практика об истребовании документов в рамках предпроверочного анализа

Почти маниакальное желание налоговых органов знать все о налогоплательщиках «в целях контроля правильности уплаты налогов» порождает все более интересные формы взаимодействия между государством и бизнесом. Далеко не всегда последний считает действия государства правомерными, и тогда в дело приходится вступать уже судебной системе.

Особенно нервирует предпринимателей такое явление, как постоянно сыплющиеся на его голову требования. Именно в такой ситуации муки выбора между «не хочу показывать ничего» и «как бы не получить штраф» проявляются особенно остро.

Эти муки (не один раз) явно испытывало ООО «Каланча», которое получало требования от ИФНС по г. Сергиеву Посаду Московской области. Непредставление документов по ним привело к наложению штрафов, которые налогоплательщик и пытался оспорить в суде в рамках дела № А41-86069/2023.

Фактические обстоятельства

ООО «Каланча» было получено 16 требований в рамках п.2 статьи 93.1 НК. Общество было обязано предоставить документы и информацию по взаимоотношениям с различными организациями и ИП.

Аргументы налогоплательщика:

требования не содержат информации о мероприятии налогового контроля, в рамках которого возникла обоснованная необходимость в представлении запрашиваемых документов (информации);

истребование документов (информации), касающихся деятельности общества, у самого налогоплательщика, вне камеральной, выездной налоговой проверки фактически означает проведение «предпроверочного анализа» , однако такая форма мероприятий налогового контроля в НК отсутствует;

акты по итогам проверки каждого нарушения составлены с нарушением сроков;

налоговым органом неверно квалифицировано правонарушение, применены положения статьи 129.1 НК, тогда как следовало применить нормы статьи 126 НК;

решения о наложении штрафов не содержат данных о возражениях налогоплательщика.

Аргументы налогового органа:

нарушение срока составления акта в силу пункта 12 статьи 101.4 НК не является безусловным основанием для отмены решения налогового органа;

налоговым органом при вынесении оспариваемых решений учтены доводы заявителя;

выставленные налогоплательщику требования содержат необходимые сведения, позволяющие идентифицировать запрашиваемые документы, в частности отражены наименования контрагентов с указанием ИНН, даты и номеров счетов — фактур, конкретные периоды;

налоговый орган не обязан пояснять причины, по которым он посчитал истребуемые документы относящимися к проверяемому налогоплательщику или связанными, например, с предпроверочными мероприятиями.

Решение судов

Суды всех инстанций согласились с тем, что все 16 требований были законными. Отдельно стоит отметить логику по поводу предпроверочного анализа. Фактически суды признали его достаточным основанием для истребования документов и информации (пусть и в качестве довода прозвучал тезис о том, что каждое требование связано с конкретной сделкой и поэтому законно).

Вывод

Как мы видим, выводы по делу ООО «Стройресурс» о незаконности истребования документов в рамках предпроверочного анализа начинают пересматриваться. Теперь, получая несколько требований вне рамок проверки, стоит оценивать их не в совокупности, а по отдельности на предмет связи каждого из них с конкретной сделкой или сделками.