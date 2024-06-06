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Неочевидные действия налоговой службы, которые могут привести к доначислениям

Сегодня речь пойдет о действиях инспекторов ФНС, о которых вы можете не подозревать, но они лягут в основу решения о назначении вам проверки.
Неочевидные действия налоговой службы, которые могут привести к доначислениям

Наверное, вы уже в курсе, что в мае-июне мы сосредотачиваемся на раскрытии вопросов предпроверочного анализа. В середине прошлого месяца мы обсуждали перспективные темы на июнь. Маркетолог предложил

«Игорь, нужно рассказать подписчикам о неочевидных действиях сотрудников отдела ППА, которые могут привести к проверке».

Я начинаю закипать: «Какие неочевидные? Что они такого могут сделать, чего нет в НК? Все мероприятия налогового контроля публичные! А гадание на картах таро, созерцание синего шара и распечатывание деревьев из АСК НДС-2 не являются полноценными основаниями».

Но маркетолог настаивал на своем: мол, заголовок притягательный. И я подумал, что не обязательно действия налоговиков должны быть секретными сами по себе, достаточно того, что они будут неочевидны для нашей компании, которую готовят к проверке. И тут у меня все встало на свои места. Да, есть такие действия, сталкивались и не раз.

Требования контрагенту. Во времена «босяцкой солидарности» бухгалтеров, когда требования были признаком страшных событий (до 2016 года), любой запрос из налогового органа приводил к предынфарктному состоянию бухгалтера компании. И чтобы разделить боль от такого потрясения, в большинстве случаев, следовал звонок контрагенту, по которому запрашивают документы. И если на том конце провода говорили, что «знаем, другим контрагентам тоже пришло», то лучшего «валидола» и не требовалось.

Соответственно, компания, контрагентам которой массово рассылались требования за последние 2-3 года, сразу об этом узнавала. А что сейчас? Если звонить каждому контрагенту, по которому пришел запрос, телефон сломается. На всех времени не хватит. Подумайте, когда вам последний раз позвонил бухгалтер контрагента и сообщил про «запрос за 3 года»? Если только «олдскулы». Ну, а если инспектор будет похитрее, то в графе «касающееся деятельности» будет стоять ваш крупный покупатель? И даже бдительный бухгалтер, получив от контрагентов несколько сигналов, может начать успокаивать себя тем, что «проверяют-то покупателя».

Как такое действие выявить? Если я сейчас напишу, что желательно обратиться к налоговому консультанту, то подумаете, что я пытаюсь вам что-то продать. Ну, не без этого конечно, но именно такой совет вам и дам. Мы намного чаще сталкиваемся с всевозможными ситуациями и можем по совокупности факторов определить, идет ли по вам предпроверка или нет. Плюс у нас есть сотрудники, которые в прошлой жизни эти предпроверки проводили и имеют богатый опыт по обе стороны баррикад. Тем более «посоветоваться по ситуации» это не всегда платно (уточняйте у админов).

Если же давать конкретный совет, как самим определить, то я бы смотрел на инициатора запроса. Предпроверку зачастую проводят сотрудники одноименного отдела, и их ФИО и телефон можно найти через интернет. Или позвонить по нему, и если сразу не представятся, то просто спросить: «Ой, а куда я попал? Мне ОХО надо.» Тревожный звонок — если вашим контрагентам требования приходят от одного и того же инспектора, и он из вашей налоговой. И да, требование должно охватывать период больше 2-3 кварталов, пусть даже указаны конкретные сделки. Все эти советы хороши только в том случае, если вы как-то взаимодействуете с бухгалтерами контрагентов. Или, если почувствовали какой-то нездоровый интерес со стороны налоговой, сами их обзвоните.

Допросы бывших сотрудников. Если у вас не сохранились с ними хорошие отношения, то, скорее всего, вы об этом не узнаете. Даже если отношения сохранились, но человек наговорил лишнего с перепугу, то тоже можете не узнать. А это страшные люди, которые зачастую на допросе говорят не только что не просили, но и чего не было. Но что хочет услышать инспектор. Совет тот же самый: обращайтесь к нам и дружите с «бывшими».

А вы знаете еще какие-то неочевидные действия налоговиков? Делитесь в комментариях.

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