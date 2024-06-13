Семь раз осмотрись, один раз заяви вычет

Позиция налогоплательщика в споре с налоговым органом состоит из множества составляющих. И не самой последней из них является подтверждение проявления всех мер должной (коммерческой) осмотрительности. Правда, даже это не спасает от внимания, инспекторов.

С подобным пришлось столкнуться ООО «Виктория», которому МРИ ФНС № 15 по Самарской области доначислила НДС, пени и штраф. Компания с решением не согласилась и оспорила его в суде в рамках дела № А55-28235/2022.

Фактические обстоятельства: в проверяемом периоде налогоплательщиком были заключены договоры поставки пиломатериалов с ООО «Миракл Системс» и ООО «Фитландия». Налоговый орган посчитал эти сделки нереальными.

Аргументы инспекции:

установлено отсутствие численности, трудовых и производственных ресурсов, основных средств, производственных активов, транспортных средств в собственности или в аренде у спорных контрагентов;

руководитель ООО «Фитландия» на допросе показал, что руководил компанией по просьбе знакомого, а сам являлся монтажником;

ООО «Виктория» имело производственную базу, а также достаточно сотрудников для самостоятельного производства якобы поставленных пиломатериалов;

ООО «Фитландия» не находилось по юридическому адресу (собственник помещения обратился в налоговую с вопросом о недостоверности адреса своего арендатора)

Аргументы налогоплательщика:

у заключения договоров поставки пиломатериалов имелась деловая цель: данные пиломатериалы использовалась для изготовления разной продукции, которая в дальнейшем поставлялась конечным покупателям;

выявление инспекцией налоговых разрывов, возникших между контрагентами 2-го и последующих звеньев, никак не может вменяться в вину ООО «Виктория»;

у спорных поставщиков по расчетным счетам проходили оплаты транспортных услуг различным ИП;

отсутствие у спорных поставщиков собственных основных и транспортных средств, сотрудников может быть вызвано экономической нецелесообразностью содержания в собственном штате постоянных рабочих и основных средств на балансе. Данный факт не

может свидетельствовать о нереальности сделок, а также «недобросовестности» контрагентов. Доказательств того, что контрагенты не привлекали иные организации или работников по гражданско-правовым договорам в материалах проверки не представлено;

были проявлены все возможные меры осмотрительности: запрошены и получены от контрагентов такие документы как: уставы, свидетельства о получении ИНН, КПП, приказы назначения на должность директоров, выписки из ЕГРЮЛ и т.д.

Решение судов. Суды встали на сторону налогоплательщика. Прежде всего, они отметили, что проявленных мер должной (коммерческой) осмотрительности в ситуации ООО «Виктория» более, чем достаточно (впрочем, налоговый орган даже не заикался о непроявлении этой осмотрительности). Здесь стоит отметить общий характер работы инспекции в описанном деле: суды нашли несколько других ключевых недоработок. Так, например, они указали, что инспекция при постановке вывода об отсутствии у контрагентов ресурсов ограничилась лишь данными из своих внутренних систем, не исследовав тщательно их расчетные счета.

Вывод. Проявление всех мер должной осмотрительности до начала проверки (чтобы не дать поводу относиться к ним критически), как показывает практика, является важнейшей частью позиции любого налогоплательщика, который хочет доказать налоговому органу реальность сделки и отстоять свое право на вычет или расходы.



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