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Налоговая помощь
Кредиторская задолженность

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Часть 2. Ну что, приплыли?

Долгое время наличие невостребованной кредиторской задолженности, в том числе по ликвидированным контрагентам, не было проблемой, если только не назначали выездную проверку. У меня на памяти два случая: в одном из них ВНП в 2020 году обнаружила у клиента задолженности перед поставщиками, некоторые из которых были ликвидированы аж в 2008 году.
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Часть 2. Ну что, приплыли?

Проверка даже не стала искать больше (хотя там было в чем покопаться) и просто начислила 20 миллионов.

В другом случае проверили организацию и увидели 150 миллионов задолженности перед ликвидированными контрагентами. Оспорить сами сделки они уже не могли, так как те были за сроком проверки. Но невостребованную задолженность включили в состав внереализационных доходов. Однако директор проверяемого общества, опытный юрист, умудрился отбить все претензии в первой судебной инстанции. Дальше налоговая не пошла, видимо, были слабые позиции.

Но речь сейчас не об этом, а о том, что последняя наша практика показывает: о предполагаемом наличии невостребованной кредиторской задолженности неизбежно становится известно налоговым инспекторам. Далее я приведу три типа проблем, с которыми столкнулись наши клиенты и подписчики.

Первый тип, самый распространенный, мы разобрали с вами в субботу-воскресенье. Он возникает при ликвидации поставщика, который ранее мог рассматриваться налоговой как сомнительный. Сразу после ликвидации проводится сопоставление книги покупок и движения по расчетному счету. Увидев, что оплата отсутствует, налоговый орган инициирует истребование пояснений в рамках камеральной проверки.

Также мы сталкивались со случаями, когда еще до момента назначения КНП налогоплательщика вызывали для дачи пояснений в налоговую. Но в этом случае у инспекторов отсутствует кнопка «доначислить». Чем критична такая ситуация? Продолжительностью во времени. Если вашего контрагента ликвидировали в феврале 2023 года, налоговая до середины 2024-го может вдумчиво и упорно работать в рамках камеральных проверок по налогу на прибыль за 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Второй тип мы встречали уже трижды в течение последнего месяца. Он связан с работой программного комплекса ИАС КБ. Именно с такой аббревиатурой приходили требования нашим клиентам. Система анализировала бухгалтерскую отчетность, находила неснижаемый остаток кредиторской задолженности, который был больше суммы поставок от сомнительного контрагента и срок поставки от которого превышал 3 года. Скорее всего, сопоставлялись данные по оплате. После этого в рамках КНП по налогу на прибыль выставлялось требование дать пояснения, почему невостребованная задолженность не включена в состав внереализационных доходов.

На формальную отписку, что нет оснований включать, в двух случаях реагировал инспектор (требования с аббревиатурой ИАСКБ сведений об исполнителе не содержали). Он требовал представить документы по инвентаризации задолженности и внести изменения в декларацию. Налогоплательщики были в шоке: «Почему они вдруг докопались и что нам делать?». Кейсы из разных налоговых.

Третий тип нам встречался дважды. Кредиторскую задолженность ликвидировали, когда фирма была уже на консервации. Налоговая сопоставила данные бухгалтерской отчетности с отсутствием выручки и направила требование пояснить это «чудо».

Доводить до вас то, что отсутствие погашения задолженности перед сомнительными контрагентами в течение максимум трех месяцев с момента поставки трактуется налоговым органом как признак фиктивного документооборота, я даже не буду. Это уже аксиома.

Нужно ли отдельно говорить, что во всех трех типах проблем отслеживанием кредиторской задолженности занимаются роботы ФНС? Именно в этом и заключается неизбежность, о которой я говорил в начале статьи.

🔥 Мой однозначный вывод: либо у вас нет кредиторки, за которую может зацепиться налоговый орган, и нет проблем, либо она у вас есть и проблемы будут. Неотвратимо. Гарантированно.

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