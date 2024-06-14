​Стали ли инспекторы больше доверять людям?

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Особенно это актуально при производстве допросов и постановке на основании свидетельских показаний выводов инспекции. Далеко не всегда эти показания приводят к приемлемым для налогоплательщика результатам.

Итак, сегодня мы опишем роль протокола допроса как доказательства в рамках налоговой проверки, а также постараемся выяснить, не стали ли инспекторы придавать больше значения словам свидетелей.

Что из себя представляет? Проведение допроса регламентировано статьей 90 Налогового Кодекса РФ, которая содержит порядок такого проведения, основания для отказа дачи показаний, а также меры ответственности за дачу ложных показаний. Допрос проходит в здании налогового органа (чаще всего), является формой беседы с инспектором, в ходе которой свидетель отвечает на определенные вопросы. Вопросы и ответы строго фиксируются в протоколе, копия которого должна быть выдана свидетелю по его просьбе.

Доказательственное значение. Прежде всего, стоит сказать о том, что 90 статья никак не касается содержания показаний свидетеля для их дальнейшей оценки. Однако, с учетом перспективы обращения в суд с оспариванием результата проверки, налоговые органы все же стараются не строить выводы исключительно на основании домыслов и личного мнения свидетелей (например, когда уборщица в гостинице говорит о том, что для вывоза снега в дворе не привлекались субподрядные организации). Также не стоит забывать про Письмо ФНС от 23 марта 2017 г. № ЕД-5-9/547@, согласно которому выводы о нереальности сделок нельзя делать исключительно на основании допросов руководителей спорных контрагентов. После введения в НК РФ статьи 54.1 Письмо ФНС от 10.03.2021 г. достаточно четко сформулировало принцип: протокол допроса является лишь одним из доказательств необоснованной налоговой выгоды и должен оцениваться в совокупности с другими материалами проверки. Как мы видим, роль допроса совсем далека от «царя доказательств».

Что изменилось? В первую очередь, нужно отметить несколько судебных дел, где протоколы допросов стали если не ключевым ,то одним из важнейших доказательств. Например, в деле № А70-22157/2020 показания покупателей о том, что они воспринимали несколько организаций как одну дали повод для установления схемы "дробления бизнеса" (справедливости ради, остальные доказательства тоже были не в пользу налогоплательщика). Однако, самое важное изменение может произойти сейчас. 29 мая в Верховном суде было рассмотрено дело № А76-5542/2022. В нем ИП оспаривал решение налогового органа о доначислении УСН на основании договоров аренды помещений, причем инспекция ссылалась на применение расчетного метода исходя только из показаний физических лиц — арендаторов. Суды первых трех инстанций встали на сторону налогоплательщика указав как раз на необходимость оценки допросов вне отрыва от других доказательств (которых просто не было).

Однако, Верховный суд отменил все эти решения и направил дело на новое рассмотрение. Пока опубликована только резолютивная часть решения и о доводах Верховного суда можно только догадываться. Однако, повод для опасений есть: жалобу подавал налоговый орган, который ссылался именно на свидетельские показания.

Вывод. Все что не убивает — делает сильнее. Каким бы ни был вывод Верховного суда по поводу роли свидетельских показаний как доказательства, это не избавляет налогоплательщиков от необходимости работы со свидетелями в ходе проверки (подготовка, сопровождение и т.п.)

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