​Ужесточение или поддержка: Как изменится налоговый режим для бизнеса в 2025 году

В ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Президент Владимир Путин вновь решил порадовать всех инициативой модернизации российской налоговой системы. Кто бы сомневался! С его слов, реформирование налогового законодательства нацелено на обеспечение более справедливого распределения налоговой нагрузки.

Итак, что нам обещают на этот раз?

Основные цели налоговой реформы, по словам Президента, следующие:

Стабильное поступление доходов в бюджет. Сокращение имущественного неравенства. Социальная справедливость.

На основании этого обращения правительство внесло в Госдуму законопроект о масштабной налоговой реформе, которую разработал Минфин.

Обещают, что с 1 января 2025 года нас ждет нечто совершенно новое и удивительное, что принесет федеральному бюджету в следующем году дополнительно около 2,6 трлн рублей или 1,3% ВВП, а до 2030 года — 17 трлн.

Итак, какие же основные изменения ожидаются:

НДФЛ

Вводится прогрессивная шкала с 5 ставками от 13% до 22% в зависимости от годового дохода. Повышенные ставки коснутся тех россиян, которые сейчас получают 158 тыс. рублей в месяц, то есть около 3% работников нашей страны.

Базовая ставка 13% сохранится для доходов до 2,4 млн рублей в год, а также для участников СВО.

Для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. — ставка повысится до 15%.

Для доходов от 5 млн до 20 млн руб. — до 18%.

Для доходов от 20 млн до 50 млн руб. — до 20%.

Для доходов свыше 50 млн руб. — до 22%.

Эти изменения принесут федеральному бюджету дополнительные 533 млрд рублей. Ну а бизнесу придется как-то адаптироваться. Особенно, если учесть, что зарплатные договоры придется пересматривать, а высокооплачиваемые сотрудники могут слегка возмутиться.

Налог на прибыль

Ставка увеличится с 20% до 25%. Готовьте кошельки, господа!

IT-компании лишатся льготной нулевой ставки и будут платить 5% . Видимо, им было слишком хорошо.

Расходы на НИОКР получат более выгодный коэффициент вычета — х2 вместо 1,5 .

Вводится бессрочный инвестиционный вычет для приоритетных отраслей.

Эти меры должны принести бюджету дополнительно 1,6 трлн руб. Только представьте себе, сколько можно построить дорог… или не построить, если вспомнить предыдущие обещания.

НДПИ

НДПИ вырастет на железную руду, алмазы, минудобрения и золото. Это должно принести бюджету дополнительно около 50 млрд руб.

УСН

Малый бизнес теперь будет платить налог на добавленную стоимость (НДС), от которого он раньше был освобожден. Лимиты выручки и стоимости основных средств вырастут до 450 млн руб. и 200 млн руб. соответственно.

Отменяются повышенные ставки 8% и 20%.

Компании с выручкой свыше 60 млн руб. станут плательщиками НДС по пониженным ставкам 5–7%.

Причем пониженные ставки будут носить заявительный характер. Таким образом организациям предоставят выбор по уплате НДС: общий режим со ставкой 20% (10% для определенных категорий товаров) со всеми вычетами или 5% НДС при выручке 60–250 млн рублей и 7% при выручке 250–450 млн рублей. Права на вычеты во втором случае не будет.

Переход на новые правила УСН в 2025 году принесет федеральному бюджету дополнительные 473 млрд руб. и 258 млрд руб. — регионам. Ну что ж, на эти деньги можно будет многое сделать… или не сделать.

Дополнительные меры

Налоговая амнистия за дробление бизнеса . Слово «амнистия» всегда радует, правда?

Снижение страховых взносов для обрабатывающих производств до 7,6%.

В целом, реформа ужесточает налоговую нагрузку на бизнес, но предлагает и некоторые меры поддержки. Главное — не запутаться в этой поддержке.

Будьте готовы к изменениям и начинайте планировать свои шаги уже сейчас!