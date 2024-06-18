Готовь сани летом, а доказательства до начала проверки

Как знают наши уважаемые подписчики б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶й̶ б̶р̶а̶т̶ в̶с̶е̶г̶д̶а̶ с̶л̶е̶д̶и̶т̶ з̶а̶ н̶а̶л̶о̶г̶о̶п̶л̶а̶т̶е̶л̶ь̶щ̶и̶к̶а̶м̶и̶ налоговые органы постоянно собирают данные и доказательства, которые позволили бы им пополнить бюджет.

Иногда для предпринимателей уже в ходе выездной проверки совокупность того, что нашла инспекция может стать неожиданной, т.к. доказательства собирались до ее начала.

С похожей ситуацией столкнулось ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», которому ИФНС по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа — Югры доначислила НДС, пени и штраф. Компания оспорила это решение в рамках судебного дела № А75-22936/2022.

Фактические обстоятельства. ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» заключало договоры с несколькими субподрядчиками на УСН, которые выполняли работы по обслуживанию и содержанию многоквартирных домов. При этом, по договорам с ними, Общество применяло льготу по НДС (пп.30 п.3 ст.149 НК РФ). Вот эту льготу налоговый орган посчитал полученной неправомерно.

Аргументы инспекции:

фактически, налогоплательщик и его контрагенты работали в рамках единого производственного процесса;

компании — подрядчики были созданы в один день. Аналогично были заключены и договоры между ними и Обществом;

организации были взаимозависимы через общего учредителя;

было установлено наличие единой бухгалтерии (один телефон в декларациях, одни и те же работающие бухгалтера);

единый сайт в интернете с общим телефоном справочной службы, единой диспетчерской службой, перечнем адресов всех организаций, указанных в качестве составных частей единой группы;

юридические адреса подрядчиков находятся в помещениях, принадлежащих либо самому налогоплательщику, либо его учредителю;

у всех субподрядчиков в течение проверяемого периода отсутствовала прибыль;

единственным заказчиком являлся налогоплательщик;

работники субподрядчиков на допросе говорили о том, что трудоустроены в Обществе.

Аргументы налогоплательщика:

в деятельности субподрядчиков была деловая цель: у ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» не хватало собственных ресурсов для обслуживания всех домов. Кроме того, организации — подрядчики работали по четкому территориальному разделению (за каждым были закреплены определенные дома);

часть допросов не может быть признана допустимым доказательством, т.к. проведена до проверяемого периода;

некоторые доказательства были получены налоговым органом до проведения выездной проверки, что также указывает на их незаконность;

наличие единого сайта само по себе не говорит о взаимозависимости;

спорные контрагенты осуществляли самостоятельную предпринимательскую деятельность.

Решение судов. Суды полностью согласились с налоговым органом. И если рассмотренный нами спор по существу представляет собой классическое дело о дроблении, то процессуальные моменты здесь больше интересны. Так, по поводу допросов, проведенных до проверяемого периода, суд сказал, что свидетели в ходе них не могли сообщить ничего важного для проведенной проверки. А вот по поводу иных доказательств, собранных до ее начала суды признали их силу, сославшись на п.27 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57.

Вывод. В данном случае мы считаем выводы судов абсолютно правильными. Действительно, бывший ВАС РФ разрешил налоговым органам исследовать в ходе проверки полученные до ее начала доказательства, если они добыты без нарушения НК. Для налогоплательщиков это значит следующее: всегда стоит помнить о том, что любое слово или документ, даже если сейчас проверки нет, может быть использован против вас. Именно поэтому к любому действию по отношению к налоговому органу стоит относиться со всей ответственностью.



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса