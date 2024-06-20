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Налоговая помощь
Однодневки

Критерии однодневок № 18. Высокий уровень риска

Для тех, кто присоединился к нам недавно, поясняю, что циферка в заголовке сегодняшнего сообщения обозначает, что мы уже в восемнадцатый раз рассказываем о том, какими критериями могут наградить налоговые органы вашего контрагента (да и вас тоже). Точнее какие критерии, присутствующие у вашего контрагента, налоговые органы посчитают признаками однодневок.

Критерии эти мы разделили на три категории риска: низкий, средний, высокий. Первые два мы уже описали ранее, а с третьей категорией разбираемся. В прямом эфире без регистрации и СМС. Если лень читать (а вот это зря), то от контрагентов с высоким уровнем риска стоит сразу отказываться, а со средним — на свой страх и риск.

Критерий № 37. Не представление деклараций (НП, НДС, спецрежим) и бухгалтерской отчетности. Предоставление «нулевой» бухгалтерской и налоговой отчетности. Если внимательно (или не очень) вчитаться в этот критерий, то совершенно понятно, что он характерен только компаниям, которые не ведут финансово-хозяйственную деятельность. И даже не пытаются ее имитировать.

К сожалению это бывает в тех случаях, когда контрагентов ваши партнеры «лепят» из контор, которые старые хозяева передали для «слива». То есть на ликвидацию через смену собственников и директора.

Формально эта контора может иметь сайт, телефоны, госконтракты, кучу работников. Только вся эта информация будет относиться к старым периодам. Налоговиков не обманешь мнимой должной осмотрительностью, если у контрагента высвечивается признак, что отчетность не сдавалась какое-то время.

Еще хуже, если отчетность не подали за период взаимодействия с вашим бизнесом. Здравствуй прямой разрыв и пристальное внимание камерального контроля. Тут или быстро подать уточненку сообщив «Пардон мон ами» (что в переводе с французского означает «мой косяк, без базара») или встать на путь отрицания и представления коммерческой осмотрительности. И тот и другой способ не идеальны, требуют консультации у специалистов.

Критерий № 38. Не уплата налогов. Недоимка более 90% от суммы начисленного налога на 01.01. Нам сразу могут возразить, что такое может случиться с каждым у кого плохо с деньгами. Что же сразу к высокому уровню риска критерий относить? В нашей картинке мира, от контор, которые должны государству денег за налоги, надо держаться настолько далеко насколько возможно. Тем более данный критерий можно найти в открытом доступе.

Рассказывать потом в налоговой, что вы действовали добросовестно при выборе такого контрагента — то еще занятие. Можно добавить, что договор заключили из жалости, чтобы помочь контрагенту поправить финансовое положение. Или вообще завернуть про патриотические чувства и про то, что цель вашего сотрудничества помочь выполнить обязательства перед бюджетом. Чтобы не заниматься такой ерундой, лучше не использовать контрагента с признаками задолженности в бюджет.

Продолжение следует...

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Критерии однодневок № 18. Высокий уровень риска

Для тех, кто присоединился к нам недавно, поясняю, что циферка в заголовке сегодняшнего сообщения обозначает, что мы уже в восемнадцатый раз рассказываем о том, какими критериями могут наградить налоговые органы вашего контрагента (да и вас тоже). Точнее какие критерии, присутствующие у вашего контрагента, налоговые органы посчитают признаками однодневок.

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