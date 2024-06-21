Бывших не бывает. Как отрабатывают площадки по НДС

Борьба с площадками у ФНС продолжается несколько лет. Сам по себе термин «площадки» ФНС стала активно использовать примерно с 2019 года, а в 2021 году во все налоговые органы направлен «Регламент отработки Площадок по формированию необоснованных налоговых вычетов, их организаторов и пользователей».

Согласно данному Регламенту Площадка понимается как деятельность организованных групп лиц, предоставляющих услуги по незаконной налоговой оптимизации. Есть более сложное и расширенное понятие в данном регламенте, но мы остановимся на данном понятии, более компактном и простом.

В данном регламенте, кстати, дано понятие и Технических организаций (Транзитных организаций) – это хозяйствующие субъекты, осуществляющие декларирование фиктивных документов в налоговых декларациях по НДС без формирования налогового разрыва.

Ну а в 2022 году, когда при борьбе с Площадками выяснилось что законных рычагов давления на пресечение такой деятельности в российском законодательстве нет, в Госдуму внесли законопроект № 263208-8 о внесении изменений в УК РФ и УПК РФ. Его уже рассматривали не раз в различных источниках, в нем предлагается внести в УК РФ статью 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций», распространив понятие «подставное лицо», указанное в примечании к статье 173.1 УК РФ, на статью 173.3 УК РФ.

Отметим лишь, что законопроект застопорился и был принят в первом чтении 05.04.2023, далее движение законопроекта не наблюдается и по сей день.

А теперь про отработку Площадок налоговиками

Отработка идет либо по регламенту, либо письмам от вышестоящих налоговых органов или назначенных ответственными за отработку Площадок УФНС. Изредка Площадка устанавливается самостоятельно и отрабатывается на месте налоговым органом.

Информация по Площадкам должна быть задублирована в программных комплексах АИСа (но специального обозначения Площадки там не будет, видимо, для обеспечения безопасности от слива информации).

Если Площадка отрабатывается в рамках предпроверочного анализа (ППА), то в Заключении ППА должно быть отражено, что по такому-то письму была представлена такая-то информация о Площадке, в связи с чем целесообразно назначение ВНП в соответствии с Регламентом.

Один из годных лайфхаков, когда точно назначат ВНП и точно по отработке Площадки — если на комиссии по побуждению к уплате НДС по видеоконференцсвязи будут присоединены должностные лица из Межрегиональной ФНС по камеральному контролю и/или «опорное» УФНС (то, которое ответственно за отработку Площадки) по другому региону. На такой комиссии прямо скажут, что компания — участник Площадки (выгодоприобретатель) и дадут не более двух недель на уточнение. В работу вступит регламент и при неуточнении назначат ВНП в течение 3 рабочих дней.

Все мероприятия по отработке Площадок идентичны отработке обычных выгодоприобретателей по НДС (привлечение правоохранителей не обязательно). Тут может быть как сигнал — быстрое развитие событий и большой комплекс мероприятий за короткий срок (дается всего 3 месяца на отработку Площадки).

Также по Площадкам поступают отличные заключения, в которых не просто расписано, что истребованы документы, но налогоплательщиком не представлены, а именно указаны все лица — организаторы или участники, их совместные фотографии, анализ соцсетей, данные об их местах проживания и местонахождения, возможные допросы (поскольку их обычно в самом конце допрашивают), какие-либо выемки документов по параллельным проверкам и т.п.

И если в бюджет не поступают деньги по итогам комиссии или ВНП, то материалы направляются в местное СУ СК для возбуждения уголовного дела.

Мы же своей стороны призываем такими агрессивными методами оптимизации не пользоваться, а если же это используется, то быть готовыми к серьезным последствиям.

А Вам предъявляли обвинение в участии в Площадке?



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