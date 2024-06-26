Налоговая реформа и сопли розового пони

Да, я опять с этой темой. Хотел было закрыть её, но тут в комментарии набежали, хм, хомо коментаторусы и обвинили меня в написании заказной статьи. Владимир Владимирович, говорил же, что нас раскусят...

Я так привык к думающей аудитории нашего телеграм-канала и возможности забанить любого несогласного с моей точкой зрения (стеб), что самозабвенно разводил флуд в комментах в течение часа. Но быстро надоело. Dura lex... и это не про латынь.

Я, конечно, понимаю, что люди живут в мире розовых пони, где не поднимают налоги, а Власть думает исключительно категорией «Как бы ещё улучшить жизнь Виктории, которая вместо работы сидит в чатах». Но я реально не понимаю, чем нытьё в чате и размазывание слёз по лицу поможет исправить ситуацию. Кстати, статья сегодня не об этом. Сегодня будет два кейса, в которых изменение в законодательстве приносит пользу. Конечно же, кейсы заказные, спущенные сверху (опять стеб).

Про первый я уже упоминал пару недель назад, это гостиница и ресторан. Просто в чате попросили поподробнее описать как саму ситуацию, так и предполагаемое решение. Исторически сложилось, что ресторан был у мужа, а гостиница — у жены. Много лет. Они находятся рядом, но не в одном помещении. Так что угрозы быть обвиненными в дроблении нет.

Ресторан серьёзно убыточен, УСН, доходы минус расходы. Платят 1% от выручки. Ресторан — «игрушка» хозяина. Место, куда можно прийти с деловыми партнёрами (у него несколько бизнесов), провести праздник и посидеть с друзьями. И дополнительная возможность гостинице иметь тарифы с завтраками и ужинами. Реализуют гостинице с минимальной наценкой от калькуляции.

Гостиница. УСН доходы. Часть тарифов с едой. По факту включает в себя всю наценку с питания. Сейчас это под 20 миллионов. На следующий год планируется выход по выручке за 60 миллионов (как, впрочем, и в этом). Проблема, конечно же, в НДС (в следующем году).

Решение проблемы — привести документооборот и реализацию в соответствие с реалиями: гостиница оказывает свои услуги, а ресторан кормит. Просто ресторан поручает гостинице от своего имени продавать питание путём включения в комплекс своих услуг. Выступать комиссионером за вознаграждение. Фактически убирается вся выручка за питание.

После этого ресторан становится намного менее убыточным, гостиница не выходит за лимит в 60 миллионов, а в этом году не платит 6% с наценки ресторана. Сам ресторан заплатит с неё 1%. Экономия в этом году — около миллиона. В следующем ресторан перейдёт на ОСНО и льготу для общественного питания, где также не будет платить НДС. Ещё и обязательный 1% уходит.

Кейс номер 2. Если первый это не про выгоду при "налоговой реформе", а скорее про правильное налоговое планирование, то данный будет именно про пользу. У нас есть действующий клиент, который много лет при оборотах менее 100 миллионов не мог применять упрощённую систему налогообложения. Потому что все его клиенты требовали НДС.

Небольшая монтажная фирма, где материальные затраты составляют от 60 до 70 процентов. Доказать заказчикам, что 100 рублей без НДС и 120 рублей с НДС — это одно и то же, было невозможно, потому что «мы с без НДС не работаем». Кроме того, большинство материалов можно купить с НДС, а в таком случае УСН вдвойне невыгоден (если не мигрировать в регионы с понижайкой). Рекомендации, что можно начислять НДС и на УСН, не принимаются, так как цель — зарабатывать деньги, а не бодаться с налоговыми, доказывая, что ты не верблюд.

Что со следующего года? Все, в том числе компании, перешедшие на УСН, становятся плательщиками НДС. Только для тех, у кого оборот менее 60 млн, по заявлению действует освобождение. Если не подавать заявление, то, вроде как, ты становишься плательщиком НДС с первого рубля. Так что можно на законных основаниях совмещать НДС и УСН. Только при УСН у фирмы урезанный список расходов и 15% с прибыли, а у ОСНО — 25%. Для нашего клиента будет профит.

А для остальных? ХЗ (икс 3).

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Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса