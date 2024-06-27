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Налоговая помощь
Однодневки

Критерии однодневок № 19. Высокий уровень риска

Мы снова с критериями риска. Те, которые налоговая служба относит к признакам однодневок. Акты по ним получат те, у чьих контрагентов окажется много признаков однодневок. А если среди этих признаков обнаружат такие, которые мы относим к высокому уровню риска, то вероятность получить акт с доначислениями существенно увеличивается.
Критерии однодневок № 19. Высокий уровень риска

Критерий № 39. Коэффициент начисленных налогов менее 0,2%. Во всем надо знать меру. Любой здравомыслящий бизнесмен, бухгалтер, финансист и даже налоговик понимает, что реально действующая фирма даже математически не может начислить налогов менее 0,2% от оборота. Всех налогов, а не только НДС. Ноль целых две десятых процента — это две тысячи (две тысячи) с миллиона оборота. Тогда как с зарплаты в 20 000 рублей только страховых взносов около пяти тысяч будет начислено.

А с наценки в один процент (ну представим, что вам очень хочется крутиться на обороте), с того же миллиона будет начислено 1667 рублей НДС. Если вы остатки наценки направите на зарплату (оставив прибыль ноль) и налоги с зарплаты, то тех самых налогов при грубом подсчете будет около двух тысяч рублей. То есть, в любом случае коэффициент начисленных налогов будет 0,37%. Вот такие мы душные.

Но для чего все эти подсчеты? А для того, чтобы на пальцах показать вам, что при наличии этого критерия у контрагента, самый лучший способ взаимодействия с ним — обойти стороной за километр и не иметь никаких дел. Пусть другие бегают по комиссиям и доказывают, что такая налоговая нагрузка для контрагента — это вполне себе нормально. И что они действовали разумно, заключая с ним договор. Кстати, посмотреть начисление налогов можно на любом общедоступном ресурсе.

Критерий № 40. Сумма уплаченных налогов менее 0,5% от суммы доходов по банковской выписке. Во всем надо знать меру. Ах да, где-то это уже было. Критерий для однодневки практически не присущий. Потому, что любой банк, где сумма налогов будет меньше 0,8% или сейчас, кажется, уже 1% от оборота по счету, внесет компанию в расстрельный список ЦБ.

А банк — это вам не налоговая, которая будет убеждать, маркировать, слать письма и вызовы. Банковская сфера работает по принципу «кто не спрятался — мы не виноваты» и «за налоги и двор стреляем в упор». Так, что если вдруг увидите в отчете наличие такого критерия, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что расчетного счета у этой компании нет. Он заблокирован. Соответственно, работать с такой компанией не рекомендуем.

Если же данный критерий появился уже после того, как вы сотрудничали, то тут уж ничего не попишешь. Нужно смотреть на совокупность критериев и доказывать реальность сделок и то, что вы настолько проявили должную осмотрительность, насколько это вообще возможно. Лучше завалить налоговиков доказательствами, чем гордо отмалчиваться на комиссиях по легализации налоговой базы.

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