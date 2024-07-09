Критерии однодневок № 20. Высокий уровень риска

И снова здравствуйте! Сегодня без раскачки. Осталось описать только те признаки при наличии которых у контрагента необходимо очерчивать вокруг себя мелом круг, чтобы этот самый контрагент не смог к вам подобраться. Ближайшие 4-5 публикаций поймете, что это не преувеличение.

Критерий № 41. Отсутствие активного рублевого расчетного счета (не открывался/все закрыты/все приостановлены сроком более 30 дней). В нашей богатой практике были всякие случаи. Договоры заключались датой до регистрации контрагента. В договорах были реквизиты (директор, расчетный счет, адрес), которые становились актуальными только через пару месяцев после подписания.

Когда с таким сталкиваешься, то первая мысль «косяк, конечно». Такая же мысль будет у вас в будущем, если вы заключите договор с контрагентом у которого будет указанный признак. То есть либо не будет расчетного счета, либо он будет в длительной блокировке. Конечно, формально, данную сделку нельзя признать незаконной, недействительной, притворной (какие они там еще есть). Есть разные формы расчетов кроме как в безналичной форме.

Можно даже представить реальную историю, что директору выдали в подотчет несколько миллионов российских денег, он пошел туда, где находилась эта замечательная фирма и купил за наличные очень нужные ценности, которые потом несколько лет пролежат на складе. И к чему нужно было интересоваться расчетным счетом?

А может была еще более реальная история. По мессенджеру позвонил директор фирмы и предложил с отсрочкой платежа нужные ценности. Сразу предупредил, что расчетного счета нет, но так как отсрочку представлял на несколько лет, то пообещал, что потом обязательно счет откроет. Если не откажется от руководства компании.

Звучит бредом? Но именно такие истории приходится «читать» в документах десятков налогоплательщиков, которые не могут объяснить зачем они заключали договор с контрагентом у которого нет расчетного счета.

Критерий № 42. Является правопреемником «Технической фирмы». Также критерий из категории критических и не обнаруживаемых в открытых источниках. На практике такой критерий не встречали, так как ликвидация в форме присоединения или слияния сейчас не такое распространенное явление как году так в 2014-м.

В любом случае, если такой маркер появился у вашего контрагента, то «не контрагент он вам». Не связывайте с ним свое будущее. Пристальное внимание налоговой службы сразу после подачи книги покупок вам гарантированно обеспечено. А что такое «техническая фирма» или «техническая компания» мы объясним в следующих публикациях, когда будем разбирать более подробно этот критерий…

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Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса