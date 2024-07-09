Для пополнения бюджета нужны три вещи: комиссии, комиссии и еще раз комиссии

Как знают наши уважаемые подписчики, нашим консультантам не одну сотню раз приходилось представлять интересы на комиссиях по легализации НДС на всей территории нашей необъятной Родины. И иногда встречаются такие случаи, с которыми очень хочется поделиться.

Одной компании пришло уведомление о вызове на комиссию в столичную налоговую. В уведомлении был только один «проблемный» контрагент с незначительной (с учетом московских реалий) суммой вычетов по НДС. Анализ характеристик контрагента не показал наличия явных признаков фирмы-однодневки, но один факт все-же настораживал: этот контрагент появился в результате замены двух предыдущих и подачи уточненной декларации.

Было принято решение ехать на комиссию и послушать доводы проверяющих. Комиссия проводилась инспектором отдела камеральных проверок, который настойчиво просил явки директора вместо представителя, а также уточниться по этому контрагенту.

При этом, никаких оснований подозрения, помимо самой замены названо не было. В ответ на протокол был дан ответ о реальности сделки и проявлении должной степени осмотрительности при выборе контрагента. Но наши доблестные инспекции остановить не так то просто.

Через 3 месяца поступил вызов на новую комиссию. Замененный контрагент там присутствовал, как и пара других контрагентов в разных налоговых периодах. В этот раз комиссия проводилась заместителем отдела камеральных проверок. Выяснилось, что из признаков фиктивности операций по замененному контрагенту не появилось ничего нового, а по двум другим — стандартные признаки фирм- однодневок. Соответственно, и ответ на протокол был дан примерно аналогичного предыдущему содержания.

Вы думаете, что налоговый орган успокоился? Как бы не так! Еще через 3 месяца пришел новый вызов. Отличало от предыдущих его только то, что там добавились еще 3 новых контрагента. Комиссия проводилась уже начальником отдела камеральных проверок, что существенно повлияло на ее ход. Так, по замененному контрагенту кроме самой замены найти не смогли, по другим тоже были только стандартные признаки. Однако, вовсю сыпались угрозы при отсутствии подачи уточненной декларации: блокировка счетов; вызов директора на допрос; установление недостоверности директора и др.

В ответ на замечание представителя о том, что любое незаконное действие будет обжаловано, начальник сказал, что они жалоб не боятся. В этом случае к ответу на протокол уже пришлось прикладывать доказательства проявления осмотрительности и некоторые первичные документы. Прошло уже примерно 9 месяцев, но новых вызовов на комиссии не было.

Из этой истории можно сделать несколько выводов:

Во-первых , замена контрагента всегда очень подозрительна для налогового органа, и есть риск «отработки» такого контрагента до конца.

Во-вторых, на комиссиях (особенно, если руководитель идет на них один) стоит готовиться к разным способам давления со стороны инспекторов, которые хотят обязательной подачи уточненной декларации.

Именно поэтому мы всегда советуем, чтобы на такие мероприятия ходил профессиональный налоговый консультант.



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса