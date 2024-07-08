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NEW рубрика! Налоговый гороскоп

Профессиональный налоговый астролог «Без Ы» составил гороскоп на июль. Узнайте, что звезды предсказывают для вашего бизнеса и налоговой стратегии.
NEW рубрика! Налоговый гороскоп

  • Овен (21 марта — 19 апреля)

    В июле тебя ждут неожиданные деловые предложения, Овен. Это может быть новое партнерство или возможность расширить бизнес. Но будь осторожен с новыми контрагентами. За яркими обещаниями могут скрываться серьезные налоговые риски, особенно при работе с фирмами-однодневками. Важно внимательно проверять каждую деталь, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Даже самые мелкие ошибки могут привести к значительным проблемам. Поддерживай бдительность и не доверяй слепо новым знакомым.

  • Телец (20 апреля — 20 мая)

    Июль принесет тебе стабильность и порядок, Телец. Ты почувствуешь уверенность в своих силах и делах. Однако не забывай о возможных налоговых проверках, которые могут появиться неожиданно. Твоя предусмотрительность и внимательность к деталям помогут снизить шансы на назначение выездной налоговой проверки. Подготовка и спокойствие позволят справиться с любой ситуацией. Даже если проверки кажутся маловероятными, лучше быть готовым к любым неожиданностям. Используй свои ресурсы мудро и будь на чеку.

  • Близнецы (21 мая — 20 июня)

    Твои коммуникационные навыки будут на высоте в этом месяце, Близнецы. Ты сможешь заключить выгодные сделки и наладить новые связи. Но остерегайся сотрудничества с техническими компаниями. Важно соблюдать должную осмотрительность, чтобы избежать ненужных осложнений. Не все, что блестит, — золото, и не все предложения будут выгодны в долгосрочной перспективе. Будь внимателен к деталям контрактов и тщательно проверяй информацию, предоставленную новыми партнерами.

  • Рак (21 июня — 22 июля)

    Июль для тебя, Рак, будет временем заботы о своем бизнесе и близких. Твои семейные и деловые обязательства будут требовать внимания. Звезды предупреждают о возможных налоговых проблемах. Создание безопасных налоговых моделей ведения бизнеса поможет тебе сохранить финансовую стабильность и душевное равновесие. Важно своевременно решать возникающие вопросы и не откладывать их на потом. Удели внимание деталям и не бойся консультироваться с экспертами для улучшения своих налоговых стратегий.

  • Лев (23 июля — 22 августа)

    Лев, твоя уверенность и харизма привлекут к тебе внимание, включая налоговые органы. В этом месяце тебе предстоит активно защищать свои интересы на комиссиях и давать развернутые ответы на информационные письма и протоколы комиссий ФНС. Твоя смелость и упорство помогут выйти из любой ситуации победителем. Не забывай о важности подготовки и поддержки со стороны профессионалов. Уверенность в себе и грамотный подход помогут тебе преодолеть любые трудности и сохранить свою репутацию.

  • Дева (23 августа — 22 сентября)

    Дева, твоя склонность к деталям поможет избежать серьезных налоговых рисков в июле. Займись анализом налоговых рисков при дроблении бизнеса и формированием рекомендаций по ликвидации признаков дробления. Это обеспечит спокойствие и защитит твои финансовые интересы. Тщательный анализ и продуманное планирование помогут избежать неприятностей в будущем. Не игнорируй мелочи и следи за всеми изменениями в налоговом законодательстве, чтобы быть готовым к любым изменениям.

  • Весы (23 сентября — 22 октября)

    Весы, твое стремление к гармонии может быть нарушено внезапной проверкой. В июле звезды советуют уделить внимание предпроверочному анализу. Это поможет снизить шансы на назначение выездной налоговой проверки и сохранить внутренний баланс. Твоя способность находить компромиссы и решать конфликты будет особенно полезна. Поддерживай связь с надежными партнерами и консультантами, чтобы быть уверенным в своей налоговой безопасности. Принятие превентивных мер поможет избежать больших проблем в будущем.

  • Скорпион (23 октября — 21 ноября)

    Скорпион, твоя интуиция будет особенно остра в этом месяце. Прислушивайся к внутренним сигналам и займись ликвидацией виртуальной кредиторской задолженности и складских остатков. Это позволит избежать неприятностей и укрепить финансовую стабильность. Не бойся действовать решительно и быстро, если ситуация требует немедленных действий. Твоя решительность и проницательность помогут найти правильное решение в любой ситуации. Будь готов к неожиданным поворотам и используй свою интуицию для достижения успеха.

  • Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

    Стрелец, твои амбиции и стремление к новому могут привести к неожиданным налоговым проблемам. В июле создание безопасных налоговых моделей ведения бизнеса и снижение налоговой нагрузки позволит тебе продолжать покорять новые вершины без лишних тревог. Твоя энергия и оптимизм помогут справиться с любыми трудностями. Не забывай о важности стратегического планирования и консультаций с экспертами. Понимание налоговых нюансов поможет тебе избежать проблем и сосредоточиться на достижении своих целей.

  • Козерог (22 декабря — 19 января)

    Козерог, твоя серьезность и целеустремленность помогут справиться с любыми вызовами. В июле обрати внимание на консультации по вопросам налоговой безопасности и защиты твоего бизнеса. Это позволит избежать неприятностей и сохранить свои достижения. Твоя дисциплина и упорство помогут преодолеть любые преграды. Поддерживай связь с профессионалами и используй их советы для улучшения своей налоговой стратегии. Важно быть готовым к любым изменениям и действовать заранее.

  • Водолей (20 января — 18 февраля)

    Водолей, твоя оригинальность и нестандартный подход к бизнесу могут стать причиной внимания налоговой. В июле подготовь развернутые ответы на любые требования ИФНС. Это поможет тебе продолжать воплощать свои смелые идеи, зная, что все под контролем. Твоя креативность и способность к адаптации помогут справиться с любыми трудностями. Будь готов к неожиданным проверкам и не бойся использовать инновационные подходы для решения налоговых вопросов. Поддерживай связь с консультантами и следи за изменениями в законодательстве.

  • Рыбы (19 февраля — 20 марта)

    Рыбы, твоя мечтательность и интуиция помогут избежать жестокой реальности налоговой проверки в июле. Анализ налоговых рисков и снижение шансов на назначение выездной проверки позволят тебе наслаждаться миром и гармонией. Не игнорируй сигналы, которые посылает тебе интуиция, и действуй заранее. Твоя способность чувствовать изменения и адаптироваться к ним поможет избежать проблем. Обращай внимание на детали и консультируйся с профессионалами, чтобы быть уверенным в своей налоговой безопасности.

    Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса

Комментарии

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квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
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9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговая помощь
Бухгалтеры

NEW рубрика! Налоговый гороскоп

Профессиональный налоговый астролог «Без Ы» составил гороскоп на июль. Узнайте, что звезды предсказывают для вашего бизнеса и налоговой стратегии.

NEW рубрика! Налоговый гороскоп
1
igotosochi
Инвестиции

18,75% на лизинге. Свежие облигации: Практика ЛК на размещении

Хорошей практикой для бизнеса считается покупка техники в лизинг. Например, на Урале есть такая компания как Ураллизинг, а Практика ЛК — головная компания и эмитент нового выпуска облигаций. Купон до 2,75% плюсов к ключу, ускоренная амортизация и много долгов — смотрим свежий выпуск от эмитента.

18,75% на лизинге. Свежие облигации: Практика ЛК на размещении
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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❗ Опубликованы поправки в НК-2025 ко второму чтению

Вводят туристический налог, годовой стандартный вычет за нормы ГТО. На УСН с доходами до 60 млн руб. не будет НДС по умолчанию, без уведомления.

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Борис Мальцев
Интернет и IT

Как создавать инструкции с помощью ИИ

Этот текст самостоятельно написал ИИ. Я просто сделал несколько кликов: «Создание нового поста в блоге с помощью сайта Klerk.ru включает несколько простых шагов. Начните с открытия формы создания поста и последуйте инструкциям для добавления содержания и описания.»

Как создавать инструкции с помощью ИИ
Адвокат

Встречи с адвокатом разрешат по видео-конференц-связи

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет адвокатам право на свидание с подозреваемыми и обвиняемыми посредством систем видео-конференц-связи (ВКС).

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Производителям химической продукции выделят 600 млн рублей

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Общество

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1
Юзвак Максим
Обзор судебной практики

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Общество

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3
Обучение для бухгалтеров

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igotosochi
Инвестиции

Рекордная инфляция, падение рубля, ипотеки в новых реалиях, обвал крипты, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Небывалая жара установилась во многих регионах России, но для инвесторов самая жаришка ещё впереди. После отмены льготных ипотек ежемесячные платежи вырастут вдвое, ВсеИнструменты удачно (но только для себя) провели IPO, рубль снова слабеет, индекс колбасит, все ждут повышения ключевой ставки до 17–18%.

Рекордная инфляция, падение рубля, ипотеки в новых реалиях, обвал крипты, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

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Вакансии

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Транспортный налог

🚗👯 Если авто владеют два человека, налог придет только одному

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