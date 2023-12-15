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Налоговая помощь
Однодневки

Критерии однодневок № 21. Высокий уровень риска

Говорят, что можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают люди в надежде на наступление скорой пятницы.

Потому, что критерии однодневок с высоким уровнем риска сигнализируют о том, что у вашей организации проблемы с налоговиками. Обычно это происходит в обратном порядке: появляется налоговая, сообщает вам о проблемах, а потом вы узнаете, что у вашего контрагента негатив. Или не узнаете. И не представляете почему у вас возникли проблемы. А их можно было избежать.

Критерий № 43. Высокий налоговый риск в СУР АСК НДС. Хорошо хоть первые три слова не зашифрованы. Но даже они не сулят ничего хорошего. А остальные означают «Система управления рисками автоматической системы контроля НДС». Система в системе. Работает эта самая СУР по принципу светофора (с нее и началось). Зеленый — низкий уровень, красный — высокий. Мы свои критерии также разукрасили, что бы было одинаково и с налоговой и с банками. Как вы понимаете, высокий налоговый риск сообщает налоговому органу, что у организации все плохо.

Система в автоматическом режиме анализирует множество факторов, оценивает их, и выдает этот самый риск. Для наших целей данный критерий уже самодостаточен, чтобы не работать с организацией у которой он присутствует. Но с вероятностью близкой к ста процентам, можно утверждать, что он будет не единственным. Потому, что он внутри себя учитывает совокупность критериев, которые мы рассматривали с вами ранее.

В открытых источниках нет методики расчета СУР, да и не нужен он рядовому налогоплательщику. В принципе, в одном из писем ФНС есть такое описание:

«Под налогоплательщиком с высоким налоговым риском понимается налогоплательщик, обладающий признаками организации, используемой для получения необоснованной налоговой выгоды, в том числе, третьими лицами. Налогоплательщик данной категории не обладает достаточными ресурсами (активами) для ведения соответствующей деятельности, не исполняет свои налоговые обязательства (исполняет в минимальном размере)».

Критерий № 44. Является правопреемником однодневки. Критерий аналогичный тому, который мы разбирали в прошлой публикации. Можно сказать брат — близнец, только название другое. Оба признака, которые мы сегодня рассмотрели, увидеть из общедоступных сведений невозможно. Хоть как-то нивелировать их наличие может доказательство, что ваша сделка с данным контрагентом (у которого есть такие критерии) реальная, а вы перед заключением договора очень внимательно отнеслись к сбору доказательств, что у контрагента действующий бизнес и он является добросовестным налогоплательщиком. Налоговый орган не очень-то в это поверит, но ничего другого вам не остается.

А мы на следующей неделе будем разбирать термины «техническая компания» и «однодневка», так как с этими терминами будут связаны новые критерии.

Будьте на связи…

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