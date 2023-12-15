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История о том, как директор на допрос ходил

В нашей практике было множество ситуаций, которые могут быть интересны нашим уважаемым подписчикам. Об одной из них мы вам сегодня расскажем.

Все началось с того, что руководителю одной из компаний пришла повестка (тогда документ назывался именно так) о вызове на допрос в налоговый орган. Но, как это обычно бывает с получением корреспонденции, было не все так радужно, и сама повестка дошла до человека уже после предполагаемой даты проведения допроса. Мы порекомендовали руководителю не испытывать судьбу, взяться за подготовку к допросу и все-таки явиться в налоговый орган.

Как представитель добропорядочного свидетеля, наш налоговый консультант позвонил инспектору, указанному в повестке и попросил назначить допрос на другую дату (предварительно согласована с руководителем). В ответ инспектор сказал, что пока не может назвать точную дату, т.к. скоро он уходит в отпуск. В итоге, сошлись на том, что в адрес руководителя будет направлена другая повестка уже с новой датой.

Но, шло время, а новая повестка все не приходила. Налоговый консультант вновь позвонил инспектору (он уже давно должен был выйти из отпуска). Однако. оказалось, что такой служащий в налоговом органе больше не работает. Звонок перенаправили на начальника отдела, который просто не знал, что делать с этим свидетелем и просил перезвонить через пару недель.

Сказано — сделано. В ходе следующего разговора с начальником отдела был выяснен другой инспектор, ответственный за допрос нашего многострадального руководителя. И уже он назначил окончательную (как тогда казалось) дату допроса, и обещал отправить новую повестку. Правда, также попросил позвонить за неделю до даты допроса и подтвердить явку.

Нашему руководителю эта дата была удобна, и подготовка к допросу началась.

Для начала был составлен примерный перечень вопросов с учетом наличия «проблемных» контрагентов за предыдущие три года. Туда же были включены общие вопросы о руководстве компанией, на случай, если инспектор захочет проверить, является ли свидетель номинальным директором.

Далее была произведена устная консультация по теме допроса и, наконец принято решение о необходимости сопровождения руководителя на самом допросе в налоговом органе. Так что дело осталось за м̶а̶л̶ы̶м̶ самой инспекцией.

Ровно за неделю до даты предполагаемого допроса наш консультант позвонил допрашивающему инспектору. И ответ этого человека несколько обескуражил: допрос руководителя налоговому органу был больше неинтересен, новая повестка направляться не будет, приезжать в инспекцию не нужно. Такое действительно нечасто встретишь, но наш свидетель не то чтобы очень сильно расстроился из-за этого ответа.

Почему так произошло? Предположим, что налоговым органом все-таки предполагался допрос по поводу реальности руководства свидетелем своей компании, и больше всего в нем был заинтересован инспектор, который впоследствии уволился. При этом, у нового инспектора была еще своя работа, вот он и решил не взваливать на себя чужую работу.

Вывод. Да, случаи, когда налоговый орган теряет интерес к налогоплательщику действительно случаются. Но при этом надо помнить, что вероятность этого события обратно пропорциональна объёму налоговых претензий, которые к вам имеет инспекция.

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