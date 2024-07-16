Молчание не всегда золото

Практически каждый из наших уважаемых подписчиков сталкивался с вызовами на допрос в налоговый орган. И любому получившему повестку в инспекцию приходилось выбирать, как себя вести на допросе (если вообще являться на него): явиться с представителем; рассказать все, что известно; не сказать ничего.

Выбранная тактика очень сильно отразится на дальнейшем проведении проверки и характере выводов по ее итогам.

Так, в рамках выездной проверки ООО «Стройсервис» было несколько вызовов на допросы. Итогом стали доначисления от МРИ ФНС № 8 по Нижегородской области, а также пени и штраф. Компания не согласилась с решением и оспорила его в рамках дела № А43-21169/2017.

Фактические обстоятельства: ООО «Стройсервис» и ООО «Абрис-НН» занимались изготовлением и реализацией пиломатериала. Инспекция заподозрила здесь наличие схемы «дробления бизнеса».

Аргументы налогового органа:

Общества являются взаимозависимыми через учредителей и руководителей (родственники);

ООО «Стройсервис» являлось поручителем ООО «Абрис-НН» по договорам лизинга оборудования для ведения основной деятельности;

в некоторых договорах с третьими лицами совпали телефонные номера и адреса электронной почты организаций. Также были установлены совпадения IP - адресов при пользовании банками;

покупатели ООО «Абрис-НН» не считали ООО «Абрис-НН» и ООО «Стройсервис» разными юридическими лицами, что подтверждается их объяснениями;

подбор и оформление персонала для ООО «Абрис-НН» совершали сотрудники ООО «Стройсервис»;

перевод сотрудников из ООО «Стройсервис» в ООО «Абрис-НН» проводился по инициативе руководства, трудовые книжки на руки не выдавались. При этом, каких-либо фактических изменений не происходило: остались неизменными заработная плата, должностные обязанности, график работы (согласно протоколам допросов работников);

руководители тоже были допрошены: директор ООО «Абрис-НН» не стал давать показаний вообще, сославшись на статью 51 Конституции РФ;

ООО «Стройсервис» предоставляло ООО «Абрис-НН» деревообрабатывающий цех и оборудование для ведения деятельности в аренду. Аренда иного оборудования либо не подтверждается показаниями свидетелей, либо не позволяла производить некоторые виды продукции;

также ООО «Стройсервис» поставляло в ООО «Абрис-НН» сырье для производства пиломатериала по ценам более низким, чем в адрес других компаний.

Аргументы налогоплательщика:

у каждой организации была своя специализация: ООО «Стройсервис» помимо производства пиломатериала занимался также и лесозаготовкой (ООО «Абрис-НН» только производило пиломатериал). Кроме того, виды производимой продукции отличались;

допросы сотрудников ООО «Абрис-НН» подтверждают самостоятельную деятельность данной организации.

Решение судов. Суды полностью согласились с налоговым органом. Так, по поводу допросов о самостоятельности деятельности ООО «Абрис-НН» было отмечено, что они подтверждают лишь реальность процесса распила дерева. Но, для полного производственного цикла изготовления пиломатериалов нужна также сушильная камера, которой у ООО «Абрис-НН» не было.

Вывод. Несмотря на то, что в рассмотренном нами деле налоговая собрала достаточно много доказательства против налогоплательщика, наличие показания руководителя компании могло бы прояснить многие моменты и дать суду подтверждение иной точки зрения. Именно поэтому на допросе в налоговой принцип «чем меньше скажешь, тем меньше присудят» — не работает. Там скорее надо исходить из другого принципа: «отсутствие показаний означает нереальность сделок». Следовательно, руководителю не стоит игнорировать процедуру допроса.