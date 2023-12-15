Рубрика «Наши кейсы». Успешный кейс: как предотвратили ППА на стадии КНП

Уважаемые подписчики, сегодня хотим поделиться с вами нашим кейсом с хеппи эндом.

В одном из северных регионов нашей страны налоговики увидели дробление бизнеса между несколькими лицами. Завязаны были ИП родственников и ООО, а сфера деятельности — общепит.

У всех стандартные признаки взаимозависимости (единый IP-адрес, бухгалтерия, смешение брендов, переоформление внутри группы ККТ, миграция сотрудников и т.п.).

Интересным было то, что за лимиты по УСН при объединении всех лиц они не выходили, налоговый орган вменял повышенную ставку по УСН, а поскольку ставка была по УСН только «доходы», то и повышенную насчитали в размере 8%.

И в данном случае налоговому органу удалось нас удивить — они насчитали повышенную ставку при объединении всех сразу на всю выручку с начала года. Естественно у них получилась приличная сумма, которая сразу бы озолотила бюджет региона.

Инспекция, насчитав себе миллионы, ринулась активно проводить камеральную проверку декларации за год, ведь можно попробовать вменить дробление по-быстрому.

Мы в своем опыте не встречали, чтобы налоговики выносили решение по дроблению бизнеса в рамках камеральных проверок, а если у кого-то из подписчиков есть такой опыт, мы были бы благодарны, если таковым поделитесь.

Возвращаемся к нашему кейсу. Все претензии по деятельности группы компаний налоговая сначала предъявила через уведомление о вызове в налоговый орган налогоплательщика (до подачи годовой декларации по УСН), потом пару раз через требования о представлении пояснений в рамках КНП.

Первое, чему мы научили налоговый орган при ответе на уведомление о вызове (на комиссии никто не ходил) — считать правильно налоговые обязательства.

Потому что повышенная ставка по УСН начинает применяться с превышения лимита по выручке, а не применяется ретроспективно ко всей налогооблагаемой базе.

Стоит отметить, что это сильно ударило по компетенции не только самого инспектора, который, судя по всему, первый раз решил посчитать превышение ставки по УСН, но и по налоговому органу в целом, ведь уведомление с таким расчетом ушло за подписью замначальника инспекции.

Также мы пояснили налоговому органу, что один из участников вообще занимается деятельностью, никак не связанной с той, которую хотят объединить (и название бренда другое, и меню, и сотрудники, да вообще всё разное, кроме родственных связей и некоторых поставщиков, но регион небольшой, а поставщики крупные, не у кого больше закуп производить). Да и незадача, если этого участника убрать из общего расчета, то превышения лимитов по УСН нет.

Налоговый орган ушел в себя при получении такого ответа (скорее, оправлялся от счетоводства и уменьшения предполагаемой суммы в три раза) на пару месяцев. Просто молчал при живой камеральной проверке.

Потом попытал счастья и выставил требование о предоставлении пояснений с текстом из уведомления, что они считают это дроблением. Текст не изменился, но зато сумму налога снизили с учетом замечаний при расчете. И на этом спасибо.

Мы представили ответ, что один участник, как ни крути, не вписывается в схему дробления, как бы не хотелось налоговикам. Риск составления акта КНП мы оценивали как крайне низкий, не та фактура у налоговиков, плюс дело по дроблению в камералку — достаточно сложное.

Инспекция составлять акт не стала. Для ППА и дальнейшей ВНП целесообразности не увидела. Знакомые из налоговой пояснили клиенту, что инспекторы обсуждали с вышестоящим органом, что делать и получили ответ: «Перспективы туманные и сумма маленькая даже для региона, занимайтесь важными делами».

Таким образом, с помощью подготовки ответов и закрепления позиции налогоплательщика перед налоговым органом нам удалось не только защитить бизнес от доначислений, но и отбить желание налогового органа на дальнейшую работу в отношении компании, которая по фактам обозначила основные аргументы, которые налоговой не перекрыть.

Были ли у вас победы над хотелками налогового органа?