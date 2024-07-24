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Незаконные комиссии: спор ради спора?

Я все еще про налоги. В одном профильном чате наткнулся на многостраничный спор и, пока не разобрался, думал, что коллеги спорят о том, что банки незаконно взимают деньги за что-то. Например, за то, что ты со своего ИП слишком много хочешь вывести прибыли от деятельности на личный счет. Но нет, речь шла о тех самых налоговых комиссиях.
Незаконные комиссии: спор ради спора?

Несколько юристов ломали копья на тему, что если мероприятие в налоговом органе незаконное, то его последствия не имеют юридической силы, и, значит, участвовать в нем не по-пацански. В том смысле, что юристы должны соблюдать законы, не нарушать их и не потакать налоговикам, которые их нарушают. Вначале я думал, что это какой-то троллинг, но потом понял, что это серьезно. И тут мне на ум пришла вот какая аналогия.

Как-то 8 мая я прогуливался по городу-герою Москве, и тут выпал снег. Я был абсолютно уверен, что снег в мае в Москве — это незаконно. Такого не должно быть, потому что такого быть не должно. Я был в легких кроссовках и сразу промочил ноги. Замерзли руки, и вообще было ужасно некомфортно. Я быстро прошел стадии гнев-торг-депрессия и смирился с тем, что снег и сырые ноги. И стал предпринимать действия, чтобы оказаться в теплом, сухом помещении и не испытывать дискомфорта.

Аналогичное отношение у меня и к комиссиям по легализации налоговой базы. Да, мероприятие не предусмотрено Налоговым кодексом.

Да, ни процедура, ни состав участников, ни последствия не закреплены ни в одном регламентном документе, которому бы стоило подчиняться. Но это мероприятие существует, и под него надо как-то подстраиваться. Чтобы не стоять посередине улицы с сырыми штанами ногами и не слать небу свое возмущение. Ему все равно.

В июне разговаривал с товарищем (не клиентом), и он мне заявил, что его несколько раз вызывали в налоговую на комиссию, но «я туда не хожу и бухгалтера не пускаю, мало ли чего, еще ляпнем не то». На мой вопрос «а что у вас происходит и на каком этапе» он только пожал плечами: «а я откуда знаю?».

— «Ну и дура» (с).

В общем, мое твердое мнение, что на данном историческом этапе развития взаимоотношений налоговых органов с бизнесом посещение комиссий по легализации налоговой базы — обязательный атрибут правильного поведения.

Вот как загнул! Если по-простому, то на комиссии ходить просто обязательно. Еще год назад, на практикуме, я сформулировал причины такого вывода. Вот они.

  • Разведка информации, которая реально есть у налогового органа. На последней комиссии, в которой я участвовал как представитель по доверенности, инспектор любезно показал мне все деревья по проблемным периодам, попутно рассказывая об ужасных проблемах, которые на самом деле отсутствовали на картинке. Ни тебе прямых разрывов, ни тебе несформированного источника вычетов.

Кроме того инспектор оперировал стандартными признаками нехватки ресурсов. Особенно должно было впечатлить отсутствие производственных площадей у торговой организации. Наверное. Не впечатлило. Но я всем видом показывал, что пребываю в ужасе и передам эту убойную информацию руководству. Чтобы они в обморок попадали.

  • Выяснить, как далеко находимся от ВНП. Судя по тому, что инспектор был «зеленым», а «доказательства» слишком стандартные, я сделал однозначный вывод, что до ВНП еще далеко, хотя представитель налоговой несколько раз повторил, что если не уточниться, то это обязательно вскорости приведет к выездной проверке.

  • Показать добросовестное поведение. Уж не знаю, насколько поверил инспектор, но я всячески показывал, что компания — добросовестный налогоплательщик, который серьезно подошел к проблемам, озвученным представителем налогового органа. Да так серьезно, что назначил внутренний аудит взаимоотношений со спорными контрагентами посредством найма налогового консультанта, то есть меня. А итоги мы сообщим в ответе на протокол.

Поход в налоговую и анализ позволили сформировать реальную картину ситуации. Чего не было бы, если бы комиссию «прогуляли» по какой-то причине.

А вы ходите на комиссии или считаете их незаконными?

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