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Критерии однодневок № 23. Высокий уровень риска

Поговорим о критериях однодневок, которые присваивает фирмам налоговые органы, прячут далеко в недрах АИС Налог-3 и достают тогда, когда необходимо доказать получение необоснованной налоговой выгоды вашей компанией. Мы уже несколько месяцев о них рассказываем, листайте канал.
Критерии однодневок № 23. Высокий уровень риска

Критерий № 46. «”Однодневка” установлена в ходе ВНП»

Самые внимательные могут начать сомневаться, а не было ли этого критерия? Например, в прошлую среду. Нет, была техническая компания. А неделями ранее слово такое было, а что за зверь такой «однодневка» рассказа не было.

Не удивим вас сообщив, что в Налоговом кодексе такого термина нет. Хотя слово прочно вошло в лексикон налоговых органов и даже, как видите, используется во внутренних документах и отчетах. Есть разъяснения в некоторых письмах ФНС. Далее цитата:

«Под «фирмой-однодневкой» в самом общем смысле понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д.

Суть схемы с участием «фирм-однодневок» сводится к искусственному включению их в цепочку хозяйственных связей. При этом противоправная цель достигается в результате согласованных противоправных действий налогоплательщика и подконтрольной ему «фирмы-однодневки», которая является формально обособленной от налогоплательщика, что часто, как показывает практика, фактически не соответствует действительностиU.

Признаки «фирмы-однодневки» могут быть такие:

  • руководитель был дисквалифицирован, либо умер, либо является нерезидентом РФ;

  • частая смена руководителя;

  • срок деятельности организации менее трех лет;

  • организация зарегистрирована незадолго до сомнительной сделки;

  • организация не находится по месту регистрации;

  • нет договора аренды помещения с собственником;

  • помещение по адресу регистрации не приспособлено для офиса;

  • отсутствие бухгалтерской (налоговой) отчетности, подача «нулевой» или «убыточной» отчетности;

  • нестандартные для обычной практики условия договоров (например, отсрочка платежей на длительный срок, расчеты векселями).

Теперь понимаете, что данный критерий «однодневки» — это как бы критерий выявленный на основании других критериев (сами запутались).

Давайте проще. Если вы каком-то мероприятии типа комиссии по побуждению узнаете, что у вашего контрагента уже есть признак «фирма однодневка», то, скорее всего, им наградила его выездная налоговая проверка.

А мы скоро вернемся...

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