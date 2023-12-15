Критерии однодневок № 23. Высокий уровень риска

Критерий № 46. «”Однодневка” установлена в ходе ВНП»
Самые внимательные могут начать сомневаться, а не было ли этого критерия? Например, в прошлую среду. Нет, была техническая компания. А неделями ранее слово такое было, а что за зверь такой «однодневка» рассказа не было.
Не удивим вас сообщив, что в Налоговом кодексе такого термина нет. Хотя слово прочно вошло в лексикон налоговых органов и даже, как видите, используется во внутренних документах и отчетах. Есть разъяснения в некоторых письмах ФНС. Далее цитата:
«Под «фирмой-однодневкой» в самом общем смысле понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д.
Суть схемы с участием «фирм-однодневок» сводится к искусственному включению их в цепочку хозяйственных связей. При этом противоправная цель достигается в результате согласованных противоправных действий налогоплательщика и подконтрольной ему «фирмы-однодневки», которая является формально обособленной от налогоплательщика, что часто, как показывает практика, фактически не соответствует действительностиU.
Признаки «фирмы-однодневки» могут быть такие:
руководитель был дисквалифицирован, либо умер, либо является нерезидентом РФ;
частая смена руководителя;
срок деятельности организации менее трех лет;
организация зарегистрирована незадолго до сомнительной сделки;
организация не находится по месту регистрации;
нет договора аренды помещения с собственником;
помещение по адресу регистрации не приспособлено для офиса;
отсутствие бухгалтерской (налоговой) отчетности, подача «нулевой» или «убыточной» отчетности;
нестандартные для обычной практики условия договоров (например, отсрочка платежей на длительный срок, расчеты векселями).
Теперь понимаете, что данный критерий «однодневки» — это как бы критерий выявленный на основании других критериев (сами запутались).
Давайте проще. Если вы каком-то мероприятии типа комиссии по побуждению узнаете, что у вашего контрагента уже есть признак «фирма однодневка», то, скорее всего, им наградила его выездная налоговая проверка.
А мы скоро вернемся...
Начать дискуссию