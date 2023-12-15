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Критерии однодневок № 24. Высокий уровень риска

У всего и хорошего и плохого должен быть конец. Хоть у рабочей недели, хоть у критериев однодневок. Мы и так описываем их с февраля. Корыстные люди давно бы книжку издали и продавали, наживаясь на гражданах. Но мы не такие.

Мы совершенно безвозмездно рассказали подписчикам о большинстве критериев, присваиваемых налоговой службой вашим контрагентам, разложили по степени риска и дали рекомендации что делать, если эти критерии присутствуют.

Но сегодня не заключительная публикация, есть еще парочка критериев из разряда «ужас, ужас, ужас», которые мы оставили напоследок. Потом подведем итоги и будем думать, что еще нужного и полезного можем донести нашим подписчикам, если вы не проверите контрагента по опубликованным признакам, то потом нечего кого-то винить при контрольной работе налоговой службы.

Критерий № 47. «"Техническая компания" установлена в ходе работы КАО"». Чуть ранее мы с вами разобрали, что подразумевают под термином «техническая компания». Поэтому логично не повторяться. Но возникает вопрос «кто такая КАО» и почему она может признать компанию технической.

Конечно же КАО это никакая не «она». Это контрольно-аналитический отдел. Занимается сложными разрывами (да и эти тоже). Только не абы какими, а свыше 5 млн. рублей для обыкновенного региона и более 10 млн. рублей для Москвы и Питера. Камеральщики это «розничники», а КАО — оптовики.

Глобально в их задачу входит установить выгодоприобретателя от места разрыва. В рамках этой работы на их пути попадаются различные компании. Товарищи инспектора этого отдела берут свой служебный регламент и в соответствии с его пунктами проводят мероприятия налогового контроля и анализируют деятельность всех контор. Если в соответствии с регламентом отработки расхождений налогоплательщика не отнесли к предполагаемым выгодоприобретателям (а потом и к акцептованным), то его необходимо пометить «технической компанией».

А как только эта метка получена, контора становится «невидимкой». В том смысле, что все проблемы ее поставщиков автоматически становятся проблемами ее покупателей. То есть, если вы купили реальный товар у компании, у которой есть этот критерий, который мы сегодня разбираем, то это означает, что вы купили ТМЦ у ненадежного поставщика, деятельность которого не ведется, а документы оформляются формально.

Вряд ли этот признак будет одиночным, так как глядя на регламент сотрудника отдела КАО, понимаем, что признание конторы технической будет происходить не на пустом месте, а посредством присвоения разных, ранее озвученных нами критериев. Часть из которых не характеризуются нами как критические, но в совокупности дают неприглядную картину. Самостоятельно определить наличие такого критерия зачастую вы не сможете.

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