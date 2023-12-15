Критерии однодневок № 25. Высокий уровень риска

Только в среду мы рассказали вам о критерии «Техническая компания» установлена в ходе работы КАО как получили неожиданную «обратную связь».
К нам обратился клиент с заказом на проверку пяти контрагентов, с которыми он «работал» во 2-м квартале 2024 года. Две фирмы мы забраковали сразу. Приличные контрагенты должны сдавать вовремя бухгалтерскую и налоговую отчетность и не иметь существенной задолженности по налогам. Иначе это какая-то мусорная однодневка.
А вот остальные три выглядели вполне респектабельно: сайты, телефоны, у одной даже много персонала и товарный знак. Но по итогам нашей проверки все они отправились в брак. У всех пятерых был выявлен критерий, что они установленные «технические компании». Если КАО акцептовал их так, то, как вы понимаете, при камеральной проверке декларации у налоговых инспекторов сразу же появится возможность (а самое главное желание) провести углубленную проверку ваших взаимоотношений. И все шансы успеть доначислить налог во время проведения КНП. Так что наличие у организации «красивого фасада» еще не гарантирует отсутствие «прогнившей канализации».
Критерий № 48. «В соответствии с базой ПП "Контроль НДС" установлено наличие взаимоотношений по книге покупок НДС и журналу полученных счетов-фактур на 90% категории "технических" и "однодневок" и/или более 90% не сопоставленных счетов-фактур.». Очень длинное наименование критерия можно охарактеризовать мыслью «все контрагенты налогоплательщика — фуфло». Это говорит о том, что взаимодействовать с компанией у которой присутствует такой признак точно не стоит.
При проверках контрагентов нам встречались как оба критерия вместе (этот и тот, который про КАО), так и данный критерий самостоятельно. То есть, когда у фирмы вычеты состоят сплошь из разрывов или НДС от техничек, это совершенно не обязательно означает, что она будет признана технической (посмотрите еще раз определение в более ранних публикациях).
Одним из случаев, который нам приходилось рассматривать, был анализ реального поставщика. Фирма оказывала транспортные услуги, но выступала в качестве «диспетчера». То есть своего транспорта не было, услуги реально оказывали частники и ИП на упрощенке, а чтобы не платить НДС закупалась бумага низкого качества. Соответственно, налоговики не могли саму фирму признать техничкой, но все вычеты у нее были нереальными.
Однако получить с нее доначисления было проблематично, поэтому этой конторе просто присвоили статус «транзитер» и все проблемы техничек перекинули на покупателей услуг данного «бизнеса». Так, что наша работа помогает выявить недобросовестных контрагентов, чьи проблемы станут вашими проблемами. Обращайтесь…
Продолжение следует…
Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса
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