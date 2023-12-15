Критерии однодневок № 26. Высокий уровень риска

Думали сегодня закончить рассматривать критерии однодневок по которым налоговая служба оценивает вас и ваших поставщиков, но… Тут вот какое дело. Наименование критериев не меняется уже много лет, но в какой-то момент три критерия исключили из отчета. Не поменяли номера критериев, а просто скрыли. И после номера 19 сразу идет номер 23 (внутренняя нумерация).

Мы решили, что хоть данные критерии и не влекут серьезных последствий, но вдруг их снова введут и придется к ним возвращаться. Значит перед последней публикацией по этой теме их необходимо кратко описать, чтобы вы понимали, что все-таки данные критерии существуют где-то в памяти машины.

Критерий «Массовый учредитель». В принципе понятно почему этот критерий перестал быть признаком однодневки. В отличие от своего брата № 10 «Массовый руководитель» данный критерий присущ большему количеству предприятий и на самом деле не является чем-то криминальным. Логика относительно критерия № 10 абсолютно понятна: сложно руководить одновременно пятью и более организациями.

Тогда как вложиться хоть в десяток, хоть в более бизнесов не составляет труда. Не требует времени и представляется вполне себе реальной картиной для инвестиции в стартапы. Или вполне себе законной формой извлечения прибыли для рестораторов, продающих франшизу. Или для других видов деятельности. Убрали и правильно сделали, что бы не смущать подвижные умы сотрудников налоговых служб.

Критерий «Расходы максимально приближены к доходам (расходы составляют 99% от доходов)». А вот это странно. Данный показатель можно увидеть в половине актов налоговых проверок в качестве одного из критериев, порочащего контрагента. Другое дело, что у половины малого и микробизнеса этот критерий распространенное явление.

Опять же, времена сейчас такие сложные. Эти слова можно произносить каждый из предыдущих 30 лет капитализма в России и они найдут свое подтверждение. А, значит, и расходы которые чуть меньше доходов имеют под собой экономическую основу. Что убрали - правильно, что все-таки это критерий сомнительного контрагента - помните постоянно.

Критерий «Учредитель и руководитель в одном лице». Каков процентный состав компаний, где этот критерий должен был высветиться в отчете? Думаем более 90%. И все, получается, однодневки. Помните странные критерии из первой публикации? Так, вот этот более сомнительный с точки зрения наличия. Всегда на аргумент инспектора «у контрагента руководитель и учредитель — одно лицо» можно сделать удивленный вид и произнести «Да что вы говорите?». Потренируйтесь.

Хотя на практике вам вряд ли придется применить свои навыки, так как мы не представляем что такое должно произойти, чтобы данный критерий снова стал признаком однодневки. Как вы видите, исключение данных трех критериев не стало невосполнимой потерей ни для налоговых органов ни для налогоплательщиков. В в следующую среду нам останется рассмотреть всего два критерия…

Окончание следует…



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