Директор — настоящая мечта бухгалтера

После предыдущего поста не всем по душе оказался образ «бухгалтера-мечты», хотя одного такого мы всё же знаем. Но давайте теперь поговорим о том, какого директора мечтал бы видеть каждый бухгалтер. Ведь идеальные начальники, как и единороги, встречаются редко, но от этого не перестают быть объектом желаний.

Итак, первое, что хочет любой бухгалтер — это рабочее оборудование мечты. Нет, не золотой унитаз, а всего лишь быстрый компьютер и современный принтер, а лучше МФУ. Причём компьютер, который не зависает на вечность, и ты ждёшь, когда он раздуплится отойдет. Тихий, шустрый, чтобы включался мгновенно, как открытый холодильник на кухне. Ещё бы программное обеспечение лицензионное, чтобы обновлялось автоматически, и подписки на всевозможные профессиональные ресурсы. КонтурФокус, Консультант плюс и другие вкусняшки для настоящего профи — обязательны!

Комфортное рабочее место — это не роскошь, а необходимость. Бухгалтеру нужно не только удобное кресло, но и приличный стол, шкаф для документов, качественная канцелярия. Нормальное освещение, отопление и кондиционер — это базовые вещи. Если хотите специалиста, создайте ему условия, а не пытайтесь выжать максимум из человека, сидящего на разваливающемся табурете.

Помощник — ещё одно желание, даже если оно звучит как фантастика. Как бы ни было продвинуто ПО, а время, потраченное на рутину — это потерянное время главбуха. А он должен быть на гребне волны, общаться в профессиональных чатах, посещать семинары и лекции, и быть в курсе всех нововведений. Ну и подумать лишний раз ему тоже нужно, а не вечно сидеть, заполняя очередную "бухгалтерскую бумаженцию".

И, конечно, достойная зарплата. Не та, о которой вы думаете, а нормальная белая зарплата, с которой бухгалтер не будет считать каждую копейку в ожидании отпуска. А отпуск, кстати, должен быть оплачиваемым и летом, как только отчёт за второй квартал сдан, и зимой, а не с 1 по 9 января. Больничные тоже оплачивать нужно, как ни крути. В хороших местах ещё и бонусы дают, ДМС, абонементы в фитнес. А ещё премии. Пусть и небольшие, но они работают как волшебная палочка — мотивируют. И не забудьте про корпоративы! Бухгалтера тоже любят иногда выйти в свет, посмеяться на квесте или покататься на велосипеде. Суровая работа требует сурового отдыха!

Относительно свободный график — это тоже важный момент. Главбух не должен сидеть от звонка до звонка. Если дела идут хорошо, учёт в надёжных руках, то пусть приходит и уходит, когда ему удобно. Если ему нужно, то он и придет утром раньше, а вечером позже уйдет, а вот высиживание часов — это для тех, кто не понимает, что такое качественная работа. Но не стоит забывать, что у любого специалиста есть свои маленькие недочеты, поэтому проверки другом-аудитором — это не лучший способ показать уважение к своему бухгалтеру.

Кстати, о неуважении. Есть такие боссы, которые сваливают на бухгалтера переговоры не только с контрагентами, но разруливание ситуаций с оптимизаторами. Так не надо. Это не только дополнительная нагрузка, но нервный стресс. Ходить на комиссии и допросы в ФНС — в общем, тоже не праздник.

Ещё бухгалтеру нужен юрист и кадровик в зоне доступа. Пусть даже внештатные, но чтобы были. Часто руководство любит вешать на бухгалтеров все договоры и бумажную работу. Это неправильно и отражается на качестве. А вот звонки по подружкам с вопросами "А как там заполнять?" — неправильно, это колхозный-колхоз.

И, конечно, любой бухгалтер мечтает, чтобы кто-то другой занимался управленческим учётом. И если вы просите таблицы в Excel со 100500 графами и формулами, которые сами же придумали, это возможно, но за отдельные деньги. Каждый бухгалтер в Excel разбирается, просто надо правильно попросить шуршанием купюр.

Примерно такое место работы хотел бы иметь каждый бухгалтер. Хороший директор — тот, кто сможет эту мечту осуществить. И платить за свою мечту нужно вниманием и уважением к другой стороне. Иначе бухгалтер будет мечтать не о вас, а о работе где-то ещё.



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