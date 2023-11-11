Идеальный рабочий день бухгалтера!

День прошел - и ладно. Сил нет, но зато скоро выходные. Такая схема не устраивает тех, кто хочет от жизни бОльшего. Чтобы не было мучительно больно за еще один бесцельно прожитый день/месяц/ год, есть ряд простых правил.

Они работают в комплексе и взрывной рост увидите, когда внедрите все:



1. Ставьте на день в приоритет 3 главных цели, которые вам нужно закрыть. Остальные действия планируйте исходя из приоритетов дня. Это поможет вам шаг за шагом идти к своей главной цели. Провести переговоры и взять на абонентку нового ИП? Сдать отчетность в ФНС? Прокачаться по нюансам бухучета для маркетплейсеров? Это как примеры таких целей.



2. Отключите внешние отвлекающие факторы: уведомления в телефоне и на почте. Они высасывают внимание и энергию. Да, я понимаю, что звучит крамольно. Но каждое всплывающее сообщение в чатах выбивает вас из рабочего ритма и потом надо заново “включаться” в решение задачи и вместо 30 минут на выполнение вы тратите уже 50-55 минут.



3. Запишите список задач на день. Решая 1 задачу ни на что не отвлекайтесь. Вообще без списка дел работают многие, особенно в найме. Но согласитесь - на выходе получается какая-то ерунда. Вроде и день весь чем-то занимался, а к своей цели (выйти на новый уровень дохода, например), так и не приблизился.



4. Решили задачу - отдохните. Сделайте зарядку для глаз, прогуляйтесь. Или просто ничего не делайте хотя бы 2 минуты и посидите с закрытыми глазами. Без перерыва в режиме “хреначить” на долго вас не хватит. Поэтому необходим даже микро-отдых.



5. Доказано, природа помогает перезарядить батарейки. Идеально, если вы днем можете погулять в ближайшем парке хотя бы 6 минут. Если парка нет - просто смотрите на фото с природой 6 минут - психологи изучили и доказали, что этот прием работает.



6. Не сидите в соцсетях "просто так" и не листайте новостные сайты или каналы в Телеге. Вам кажется вы "отдыхаете", а вы сжигаете свою энергию зря. У нас слишком быстро все меняется. 1-2 раз в день, когда вы выделяете время “изучить новости по 15 минут” будет достаточно.



7. Если позволяет обстановка, вздремните 20 минут после обеда (не больше). Можно послушать приятную музыку. Мне помогают “отрубиться”, кстати, аудиокниги.



8. Физические упражнения заряжают энергией и помогают переключить внимание. Когда я работал в найме на "Протек", мы ходили с ребятами подтягиваться на турник несколько раз днем. Привычка осталась. Работая дома, я делаю физо в дополнение у утренней зарядке и вечерней тренировке. Подумайте, что вы можете делать ненапряжного в течение дня.



9. Не пытайтесь все запоминать и держать в голове все детали. Назначили встречу - сразу запишите. Узнали интересную фишку привлечения клиентов - написали себе сразу что и когда вам надо сделать.



Товарищи работающие - как планируете свой день?

Ответ “никак” не принимается)) Как отдыхаете в течение дня? Ищу как раз новые идеи для себя. Да и другим будет полезно, думаю.