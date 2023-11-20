❗Принципы крутого бухгалтера. Сон

Секрет успешного фриланса или карьеры — хороший отдых. А хороший отдых невозможен без качественного сна. Если вы не выспались — начинаете банально хуже работать, эмоционально нестабильны. Все это в итоге проводит к снижению продуктивности и ошибкам в принятии решений.

Но скажите честно, как вы спите:

— Сколько часов?

— Как часто просыпаетесь?

— И высыпаетесь ли вообще?

Только честно. Можете написать в комментариях, кстати. Будет интересно обсудить с вами.



Я уяснил для себя на все 100: если я не отдохнул — все валится из рук, да и работать качественно не могу или решать бытовые дела, вроде прогулки с детьми. В таком состоянии многое не хочется делать, да и настроение на нуле, нервничаешь на ровном месте.Согласны?

Как же спать лучше? Я изучал тему, много читал и смотрел роликов, проверял все на практике.

Если кратко подвести итоги моих исследований, то:

Старайтесь спать ежедневно по 7-8 часов. Все эти истории «я сплю по 5 часов и все успеваю» — либо сказки, либо человек с таким графиком через пару лет превращается в развалину. Если ему 20 лет, то молодость компенсирует это. Но в 30+ уже так не поспишь. Вспомните себя в студенческие годы. И оцените смогли бы вы сейчас совершать такие «подвиги» каждый день.

Ложитесь спать в 10-11 вечера. В это время уже темно как правило. Светает летом рано и свет нас может будить и мешает качественному сну. Спать надо в тёмной комнате. Если ваши шторы пропускают свет - купите повязку на глаза. Я сплю с повязкой уже много лет и спать стал реально лучше.⠀

Исключите прием плотной пищи за 2-3 часа до сна. Если проголодались, можно съесть яблоко. Засыпать с набитым животом неудобно и это же лишний вес, а оно вам надо?

Проветривайте комнату перед сном. В идеальном мире — спят с открытой форточкой, но это не всегда возможно из-за шума на улице, холода и т.д. В комнате должно быть прохладно. Лучше спать под теплым одеялом.

Исключите все экраны за 2 часа до сна. Телевизор, монитор компьютера, телефоны — все они вырабатывают специальный свет, который мешает выработке гормона сна - мелатонина. Плюс вашу психику будоражит информация. Вот вы повтыкали в телефон в кровати и потом не можете заснуть еще целый час. И что делаете? Правильно, дальше втыкаете в телефон. Результат — заснули поздно и не выспались. Типичная ситуация, согласны?

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Это базовые правила хорошего сна, начните их применять и вы увидите, как ваш сон улучшится, а за ним улучшится и ваша жизнь. Успевать станете больше, будете всегда на бодрячке.

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Какой пункт для вас самый сложный? Спать 8 часов, не есть, убрать гаджеты, ложиться рано или спать в прохладной комнате? Пишите в комментариях.

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