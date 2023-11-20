Как бухгалтеру начать писать поcты РЕГУЛЯРНО? Пошаговая инструкция.

Итак, вы понимаете, что для успешного фриланса надо в т.ч. регулярно писать в свои соцсети. И вот вы решили регулярно писать в соцсетях, но практически сразу застопорились уже недели через 2-3 .

Почему? Потому что не понятно, на какие темы и как часто писать. Кажется, что обо всем вы уже сказали (или другие сказали). Ваши посты никто не лайкает и не комментирует. Вы не видите отдачи. Бросаете это дело.



Таких историй я видел полно. Мне также это знакомо, сам был в такой ситуации! Но понимание, что соцсети неотъемлемый инструмент продаж, заставляло меня садиться и писать посты ежедневно.Хватало обычно на 2-3 недели регулярного постинга.

И в этом было 3 причины:

1. Я «выдыхался, исписывался, уставал». Потому на создание одного поста уходило минимум 40 минут. Это задумка и текст. А ведь еще дизайн, публикация, анонсы и т.д.

2. Соцсеть не приносит мгновенно клиентов. Нет такой зависимости - написал пост - пошли продажи сразу. Новые подписчики долго тебя читают (могут годами) и спустя время приходят за твоим продуктом. Итого, сил вкладывается много – а результат получаешь не скоро. И думаешь: «Зачем впахивать, если есть варианты более быстрого получения клиентов? Пойду-ка я на Авито!».

3. Я не люблю публичности. Деньги любят тишину - это про меня. Есть категория людей, которая с удовольствием в соцсети транслирует всю жизнь: купила новый ноутбук, получила клиента с чеком от 200 тысяч, сходила в парикмахерскую, с продажи акций сделала +15% к портфелю,. Все вперемешку. Я не люблю активно светить свою личную и проф жизнь. Поэтому и кейсы в основном идут обезличенные. Хотя по моей жизни можно фильмы снимать – говорю серьезно)) Например, сейчас я живу в Португалии. Перевез всю семью сюда. Это было непросто, но мы справились.

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Совпала какая-то причина выше с вашей? Напишите в комментариях!

Вот как я разрешил эти проблемы для себя:

1. Составил контент-план на месяц вперед: дни недели, темы, сторис - все расписано. В понедельник - пост про проблемы бизнеса, в среду – о маркетинге, чтобы подчеркнуть экспертность. Во вторник и четверг постов нет (но сегодня есть ), и веду активно сториз. В субботу рассказываю о себе или клиентах. Когда надо, действую гибко и меняю контент.

2. Принял решение в глубине души, что демонстрация моих знаний и моей жизни - это часть моей работы, часть моего фриланса.

3. Взял себе помощника-дизайнера, она помогает с оформлением картинок к постам при необходимости.

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Такой подход позволил сократить время на подготовку и публикацию постов и писать регулярно стало гораздо проще.

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Как вам такой подход? Как думаете сработает у вас или уже сработало? Делитесь в комментариях.

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