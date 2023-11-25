ТОП-5 ошибок начинающего фрилансить бухгалтера

Итак, ниже пять основных ошибок, которые совершают бухгалтеры-фрилансеры, когда уходят с найма и начинают работать только на себя.



1. Несоблюдение сроков: многие бухгалтеры, как ни странно, не укладываются в сроки из-за недостатка организованности или затягивания работы. Чтобы всегда укладываться в сроки, важно составить для себя расписание и придерживаться его! Убедитесь, что каждая задача имеет свои сроки выполнения, чтобы ни одна не была упущена или отложена. Рекомендую планировать свою рабочую неделю в начале недели в календаре и ежедневно фиксировать время на ведение разных клиентов, чтобы понимать маржинальность проектов (есть огромное количество сервисов для этого).



2. Не быть в курсе налоговых изменений:для каждого бухгалтера очень важно быть в курсе налоговых изменений, как только они происходят. Это позволит вам предоставлять своим клиентам своевременные консультации и услуги, отражающие все новые правила и процедуры, установленные правительством. Обязательно регулярно проверяйте новостные источники, связанные с налоговым законодательством, чтобы не пропустить важные обновления! 2023 год - определенно год изменений для бухгалтеров.



3. Неэффективное общение с действующими клиентами:построение отношений является ключевым моментом в работе бухгалтера на фрилансе. Мало просто продать себя. Важно показать клиенту, что вы активно работаете над его проектом и вы всегда на связи уже после того, как начали работу. Иначе могут быстро возникнуть проблемы. Клиент будет считать, что вы работаете с ним по остаточному принципу, что приведет к его недовольству и упущению возможностей для новых допродаж. Убедитесь, что на все вопросы вы получаете оперативные ответы от своих заказчиков вовремя, и всегда информируйте клиентов о ходе выполнения их проектов! Сделали что-то - отпишитесь - следуйте этому принципу.



4. Желание работать только с крупняком. “Хочу, чтобы клиент был на НДС и человек 50 в штате! Найти бы таких 2-3 клиентов якорных и все” - такое я слышу довольно часто на бесплатных консультациях. Таких клиентов можно найти, но сложно будет их вести параллельно и будут отнимать много времени они у вас. По практике проще взять несколько десятков маленьких ИП на УСН с чеками в 5-10-15 тысяч рублей и нанять себе 1-2 помощников.



5. Формирование завышенных обещаний на этапе продаж:на таком конкурентном рынке, как бухгалтерские услуги, может возникнуть соблазн преувеличить скорость и качество предоставляемых услуг — но это может привести к плачевным результатам, если ожидания клиента не оправдаются! Будьте честны в том, какие результаты могут быть реально достигнуты в те или иные сроки, чтобы все остались довольны результатом любого совместного проекта!

Избегая этих пяти ошибок, бухгалтеры на фрилансе могут быстрее сформировать пул клиентов на абонентке, усилить сарафанное радио и постепенно масштабироваться и выходить уже на новые объемы работы и новые чеки. Сохраняйте, чтобы не потерять.



Почему новички совершают эти ошибки?

Я думаю, старая парадигма мышления работы в найме и отсутствие стабильного дохода по деньгам “здесь и сейчас” мешают думать иначе.⁣⁣⠀



Кстати, некоторые ошибки из этого списка я сам совершал, когда ушел из найма в консалтинг. Угадаете в комментариях какие?)) ⁣⁣