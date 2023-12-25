7 элементов плохой стратегии бухгалтера фрилансера

Я уверен, что у каждого специалиста, работающего на себя, должна быть стратегия. Стратегия — это фундамент, на котором стоит ваше развитие на рынке. Без стратегии вы обречены на суету и мелкие тактические действия. Без стратегии вы не растете ни по клиентам, ни по деньгам, ни по качеству жизни.

Стратегия вроде есть, но о её существовании вы забыли, потому что погрязли в работе с клиентами постоянной. Операционка задушила одним словом. Стратегия вроде есть, но в её осуществимость ни вы, ни ваше окружение на работе не верят. Стратегия вроде есть, но вы не собираетесь вкладывать в неё инвестиции и свои силы. Стратегия есть, вы знаете к чему нужно прийти и к какому сроку (высокие цели поставлены, все как учили на курсах для бухгалтеров), но вам абсолютно непонятно, что делать уже завтра и в каждый следующий день. Стратегия есть и в ней есть цели итоговые (рыночные и финансовые) и есть понятный график работ, но нет целей по их своевременному обеспечению ресурсами. Стратегия верно написана, исходя из законов рынка, но без явного учета вашего текущего финансового состояния и обязательств перед действующими клиентами. Стратегия представляет из себя ответ на очередной рыночный вызов, в ней нет изящного решения, делающего её успешнее других на длинные времена (продолжительнее, чем очередной кризис), а может быть и «на все времена».

Если у вас нет стратегии — самое время сесть ее писать. Если уже все готово — проверьте себя. Нашли больше 2 совпадений с моими признаками? Надо переделывать значит).

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