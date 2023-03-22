Налоговая отчетность

Может ли главбух сдавать декларации в налоговую досрочно

В этом видео я расскажу может ли главбух сдавать декларации в налоговую досрочно.

Версия для печати

Ставь лайк и подпишись!

Марат Самитов
Марат Самитов

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Пивовары будут регистрироваться в новом реестре. Перед этим они пройдут внеплановую выездную проверку

С 15 января 2024 предусмотрена отмена декларирования объемов розничной продажи пивоваренной продукции – эти данные будут брать из государственной системы маркировки товаров.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Управление персоналом

Тренды 2023 в управлении IT-персоналом. Как нанять программиста, чем привлечь и удержать IT-таланты

IT-специалисты – это очень специфичные люди со своими ценностями и особым взглядом на мир. Переехать в другую страну или быстро сменить место работы для них не проблема. Что HR может предложить айтишникам, чтобы они оставались работать в компании?

Тренды 2023 в управлении IT-персоналом. Как нанять программиста, чем привлечь и удержать IT-таланты
Читать еще