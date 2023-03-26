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Легализовали продажу обуви на Авито с минимальными налогами
В этом видео я расскажу как мы легализовали продажу б/у обуви на Авито с минимальными налогами.
В этом видео я расскажу как мы легализовали продажу б/у обуви на Авито с минимальными налогами.
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Ювелирный бизнес с 2023 года не имеет права применять УСН и ПСН.
Расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) в общем случае не учитывают в расходах по налогу на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ).
Рассказываю о законодательных инициативах по налоговым вопросам.
Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Сочи непотопляем, а Москва пытается определиться, расти ей или падать.
Совет Федерации предлагает ввести мораторий на применение ЕНС до 1 января 2023 года. Несмотря на то, что пилотный проект ФНС был успешным, на деле институт ЕНС ощутимо ударил по бюджетам регионов.
Уголовное дело не возбудят, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если бизнесмен в полном объеме уплатил сумму недоимки и соответствующие пени, а также штраф.
Вести платежный календарь, анализировать данные, составлять ОДДС в 1С проще, чем вы думаете.
В дайджесте вы найдете ответы, предоставленные ChatGPT, который помогает разобраться в непростых ситуациях, когда даже опытные бухгалтеры и эксперты не могли найти решение.
Помню, как начинала работать и мечтала достичь уровня, когда смогу с уверенностью ссылаться на пункты и статьи закона, знать и помнить все. Сегодня смотрю на специалистов и поражаюсь: люди ищут информацию и ответы на форумах, опираясь на личные знания, ведь мы уже не можем держать в голове все статьи кодексов, и эта тенденция усугубляется с каждым годом.
С 2022 года компании из списка СЗПК обязаны присоединиться к системе налогового мониторинга в течение следующих трех лет. Процесс требует перенастройки информационных систем и изменения бизнес-процессов, а также привлечения значительного числа подрядчиков. Но можно сократить стоимость внедрения системы на 30%.