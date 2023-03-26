Регистрация и ликвидация бизнеса

Легализовали продажу обуви на Авито с минимальными налогами

В этом видео я расскажу как мы легализовали продажу б/у обуви на Авито с минимальными налогами.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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