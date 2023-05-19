Сэкономили ИП 300 000 рублей страховых взносов. Бизнес и налоги

Чем грозит законное уменьшение налогов на Wildberries и Ozon? Товарный бизнес и оптимизация налогов

А вы задумывались о переезде бизнеса в регион с пониженной ставкой? В ролике я подробно разберу риски таких переездов и почему такая оптимизация налогов может быть губительной для вашего бизнеса. Смотрите видео про товарный бизнес на Wildberries и Ozon, подписывайтесь на канал и ставьте лайки!