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Марат Самитов
Налоги, взносы, пошлины

Сэкономили ИП 300 000 рублей страховых взносов. Бизнес и налоги

В этом видео расскажу, как сэкономить 300 тыс на страховых взносах. познавательно и увлекательно.
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Марат Самитов

Марат Самитов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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