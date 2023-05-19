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Сэкономили ИП 300 000 рублей страховых взносов. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео расскажу, как сэкономить 300 тыс на страховых взносах. познавательно и увлекательно.
Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права граждан.
Схемы дробления в торговле, которые легко раскрывает налоговая? Франшиза: когда можно оформить договор концессии, а когда переквалифицируют в дробление? Нюансы экспорта и 0% ставки НДС? Договор аренды: как провести налоговый анализ договора и исключить риски? Когда займы и агентские договоры переквалифицируют в куплю-продажу? Ответы смотрите в новом видео.
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