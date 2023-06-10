Ставь лайк и подпишись!
Восстановили бухучёт и сэкономили 730 тыс. руб. на налоге на прибыль после онлайн-сервиса
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу, как предприниматель сэкономил 730 тыс. рублей на налоге на прибыль или почему не стоит пользоваться сервисами «Мое дело» и другими.
Бывают такие ситуации в жизни, когда единственный выход — банкротство. Отдельная глава в Законе о банкротстве о банкротстве физических лиц появилась относительно недавно, поэтому многие относятся к процедуре скептически, а кто-то даже с опаской. Хотя ничего страшного в ней нет, сегодня развеем некоторые мифы.
Предлагается установить приоритетное предоставление мест в детсадах детям медицинских работников.
Рассказываем, как с помощью рекламы в интернете продвинуть свое дело и повысить доходы. Узнаете пять шагов, которые помогут подняться в бухгалтерском аутсорсинге.
Три интересных письма от Минфина, которые пригодятся бухгалтеру в работе.
Due diligence представляет собой проверку готового бизнеса. Это незаменимая процедура при его приобретении, позволяет покупателю понять, имеются ли какие-либо проблемы у выбранного предприятия, если да, то какие, и какие вложения потребуются. Любая сделка по приобретению готового бизнеса должна предваряться тщательной и скрупулезной проверкой. В большинстве случаев выявление существенных ранее не оговоренных недостатков может привести к выводу о нецелесообразности покупки либо будет хорошим поводом для дисконта к цене сделки.
Дети ходят в школу, чтобы обрести знания по математике, истории и языку, однако никто не учит их, как управлять деньгами с умом и ответственностью. Как объяснить ребенку, что потратить все деньги на сладости — не лучшая идея, и что новый смартфон не появляется по щелчку пальцев?
Целью любой коммерческой организации является получение прибыли и последующее её распределение участникам общества. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговым органом приводит к возникновению непредвиденных расходов. О том, что это за нарушения и как их избежать, мы поговорим ниже.
Доначислить налоги могут даже ИП, которому помогают в работе родственники.
Комментарии