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Марат Самитов
Онлайн-бухгалтерии

Восстановили бухучёт и сэкономили 730 тыс. руб. на налоге на прибыль после онлайн-сервиса

В этом видео я расскажу, как предприниматель сэкономил 730 тыс. рублей на налоге на прибыль или почему не стоит пользоваться сервисами «Мое дело» и другими.
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Марат Самитов

Марат Самитов

47 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
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