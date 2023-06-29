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Подстава от налоговой инспекции на 300 000 руб. для всех предпринимателей. Опасность для ИП
Марат Самитов
Марат Самитов
Сегодня хочу поделиться своими размышлениями на одну важную тему, которая касается каждого из нас — налогов. Сам я предприниматель с небольшим стажем, но уже столкнулся с разными ситуациями, когда пришлось углубленно изучать эту тему. Поэтому решил поделиться с вами тем, что я узнал. Надеюсь, окажется полезной эта информация. Итак, отсрочки по уплате налогов, какие бывают.
Часто кейсы пишут несодержательными, либо, наоборот, мешают в них всё подряд. Из-за этого читать их неинтересно, и многие бросают статью в самом начале. Я собрал советы по написанию кейсов в одном месте — с их помощью вы сможете написать кейс, который дочитают до конца.
В этом видео я расскажу о подставе от налоговой инспекции на 300 000 рублей для всех индивидуальных предпринимателей. Даже для тех, у которых нет деятельности.
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Продолжаю цикл публикаций по бухгалтерским проводкам. Прежде чем погружаться в бухгалтерские проводки поговорим как вообще делаются записи в бухгалтерских проводках.
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