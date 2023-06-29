Подстава от налоговой инспекции на 300 000 руб. для всех предпринимателей. Опасность для ИП

Отсрочки по уплате налогов. Стоит ли ими пользоваться

Сегодня хочу поделиться своими размышлениями на одну важную тему, которая касается каждого из нас — налогов. Сам я предприниматель с небольшим стажем, но уже столкнулся с разными ситуациями, когда пришлось углубленно изучать эту тему. Поэтому решил поделиться с вами тем, что я узнал. Надеюсь, окажется полезной эта информация. Итак, отсрочки по уплате налогов, какие бывают.