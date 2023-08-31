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Новые штрафы для ИП и ООО: воинский учёт, прослеживаемость товаров, маркировка рекламы
Марат Самитов
Марат Самитов
С 1 октября начнут действовать новые правила ведения воинского учета. Узнайте, к каким поправкам подготовиться уже сейчас.
В этом видео я расскажу про новые штрафы для ИП и ООО. Про воинский учёт, прослеживаемость товаров, маркировку рекламы.
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