Чем грозит цифровой рубль бизнесу и гражданам. Бизнес и налоги

Как интернет-магазину зарегистрировать кассу: пошаговая инструкция

Перед тем как начать пользоваться онлайн-кассой, её нужно поставить на учёт в налоговой. Порядок регистрации ККТ одинаковый, и для интернет-магазина, и для стационарной торговой точки. Разберём, как и какими способами можно поставить на учёт в ФНС онлайн-кассу и что нужно учесть при этом.