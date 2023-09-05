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Чем грозит цифровой рубль бизнесу и гражданам. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
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В этом видео я расскажу, чем грозит цифровой рубль бизнесу и гражданам.
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