Топ-5 причин, почему бизнесу нужно платить налоги

Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.