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Марат Самитов

Ответы на вопросы: офис в льготном регионе, 1% по УСН за весь год, налоги с пиратских фильмов

В этом видео я отвечу на пять вопросов, которые задают мои подписчики в соцсетях.
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Марат Самитов

Марат Самитов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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