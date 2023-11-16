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Ответы на вопросы: офис в льготном регионе, 1% по УСН за весь год, налоги с пиратских фильмов
Марат Самитов
Марат Самитов
Банк России продлил до конца 2024 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию
В трудовых отношениях отгулом называют дополнительный день отдыха, который предоставляют сотруднику. В некоторых случаях в отгуле нельзя отказать, а в других работнику обязательно нужно получить согласие работодателя.
Трудовой кодекс РФ допускает возможность трудоустройства на дополнительную работу. Выполнение дополнительных обязанностей работник может осуществлять одновременно с основной работой или в свободное от нее время. В зависимости от этого работодатель с работником оформляет совместительство (внутреннее или внешнее) либо совмещение.
Если компания задолжала налоги, вышлют налоговое требование. Если после этого сальдо ЕНС изменилось новое требование не высылают. Продолжает действовать старое до полного погашения долга на текущий момент (пока сальдо ЕНС не выйдет в ноль).
Такое заявление сделала теперь директор (!) Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова.
В этом видео я отвечу на пять вопросов, которые задают мои подписчики в соцсетях.
Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих. А также намерен ввести запрет на российские алмазы с 1 января.
В Минфине предложили заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками денег со счетов клиентов — это будет мотивировать кредитные организации эффективнее выстраивать систему кибербезопасности.
Пришло требование на уплату якобы недоимки. Запросили две справки в налоговой — справку о наличии сальдо (о состоянии расчетов) и сразу справку о принадлежности сумм (выписка операций). Получили ответ ( от одной и той же даты). По одной справке — 0, по другой долг. Подскажите, куда копать, чтобы найти откуда ноги растут и как с этими чудесами разобраться?
Рассказываем правила учета НДС при УСН доходы минус расходы в 2023–2024 годах.
Мы оплатили в 1 квартале аванс поставщику 60.02/51, получили сч.ф. на аванс 68.02/76. ВА, отразили в книге покупок. В 3 квартале поступил товар 60.01/60.02 проводка есть, сч.ф. полученный отражен в книге покупок за 3 квартал. Вопрос, а вот как должен авансовый сч.ф. от 1 квартала теперь попасть в книгу продаж за 3 квартал, т.е зачесться?
Стоит ли собирать дополнительный пакет документов по деятельности организации для подстраховки?
Оплата при экспорте третьим лицом возможна, но это должно быть предусмотрено контрактом.
В этой статье мы рассмотрим преимущества вида на жительство (ВНЖ) в Словении, основания для его получения в 2023-2024 году и особенности процесса.
В нашем государстве с любого дохода обязывают платить налоги включая доходы от операций с иностранной валютой. При продаже долларов, евро и других валют также необходимо уплатить налог, аналогично тому, как это делается при продаже недвижимости или автомобиля. Ставка НДФЛ для резидентов составляет 13-15%.
Должностные обязанности специалиста по воинскому учету в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах не приведены. Поэтому руководитель компании должен самостоятельно определить обязанности специалиста по воинскому учету в компании, учитывая те обязанности, которые возложены на компанию законодательством о воинском учете.
С 2023 года правила уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы ИП кардинально поменялись. Чтобы уменьшать налог, вносы не обязательно платить. Достаточно просто отразить их в декларации.
По мнению депутатов, замена патента разрешением на работу принесет бюджету больше денег. Соответствующий законопроект внесут сегодня, 15 ноября.
Здравствуйте коллеги. Вопрос по безвозмездной передаче товара (образцы). ООО на НДС. Как документально оформляется эта отгрузка. Заказчик хочет нулевую накладную.
Традиционно под конец года налоговики заметно активизируют деятельность по назначению налоговых проверок. Иначе говоря, наступает «сезон охоты» или горячий период для многих компаний, когда риск попасть в список на назначения проверки достигает своего апогея.
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