Ответы на вопросы: офис в льготном регионе, 1% по УСН за весь год, налоги с пиратских фильмов

Как разобраться с требованием на уплату недоимки?

Пришло требование на уплату якобы недоимки. Запросили две справки в налоговой — справку о наличии сальдо (о состоянии расчетов) и сразу справку о принадлежности сумм (выписка операций). Получили ответ ( от одной и той же даты). По одной справке — 0, по другой долг. Подскажите, куда копать, чтобы найти откуда ноги растут и как с этими чудесами разобраться?