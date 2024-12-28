7 сериалов, которые обязательно стоит посмотреть бухгалтеру в 2025 году. И мнение клерков

Пока весь интернет взрывается от споров, что лучше смотреть на новогодних каникулах — советскую классику или «Один дома», предлагаю вам уйти от этого новогоднего дежавю.

Забудьте про шаблонные фильмы, которые вы можете пересказать в закрытыми глазами. Достаньте любимый плед, налейте ароматный чай с корицей или горячий какао с маршмеллоу и погрузитесь в контент, который точно подарит свежие эмоции. Новый год — время новых историй!