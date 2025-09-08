ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера

Увольнение в командировке, декларация по УСН за 2025 год и новые требования по персональным данным. Анонс материалов на 8 – 12 сентября. 

Каждую неделю в Клерк.Плюс выходит подборка материалов, чтобы вы не тратили время на поиск и перепроверку информации.

Подписчики Клерк.Плюс и Клерк.Премиум читают первыми разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров и консультации экспертов и могут сразу использовать их в работе. Мы обязательно напомним о выходе новых материалов в подписке. Выбрать тариф можно по ссылке.

Какие материалы вас ждут на неделе 8 – 12 сентября.

8 сентября

  • Страховые взносы и МСП. Что делать, если организацию исключили из реестра МСП, а вы узнали об этом слишком поздно? 

  • Можно ли расторгнуть трудовой договор, если сотрудник в это время в командировке? Разберем нюансы, которые знают далеко не все работодатели.

9 сентября

  • Взыскание ущерба с работника. Когда компания вправе потребовать компенсацию за испорченное оборудование, а когда — придется смириться с убытками? 

  • Как изменится декларация по УСН за 2025 год.Обзор изменений и подсказки, что учесть заранее, чтобы не сдавать отчетность в последний момент.

10 сентября

  • Отпуск при смерти родственника: как оформить отпуск правильно, чтобы поддержать работника и при этом соблюсти закон.

  • Невостребованная зарплата. Включать ли в доходы, и с какого момента? Подробный разбор, чтобы избежать налоговых вопросов.

11 сентября

  • Новая форма согласия на обработку персональных данных. С 1 сентября 2025 года изменились требования 152-ФЗ. Конспект вебинара с практическими рекомендациями поможет внедрить новые правила без ошибок.

  • Как правильно оформить доплату за совмещение и начислить, чтобы не вызвать вопросов у проверяющих?

  • Корректировочные счета-фактуры и НДС. Разбирем типовые ошибки, которые встречаются даже у опытных бухгалтеров, и показываем, как их избежать.

12 сентября

  • Выписка из приказа об увольнении. Когда она обязательна, как оформить документ и что учесть, чтобы избежать жалоб и проверок.

