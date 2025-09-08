Увольнение в командировке, декларация по УСН за 2025 год и новые требования по персональным данным. Анонс материалов на 8 – 12 сентября. 

Подписчики Клерк.Плюс и Клерк.Премиум читают первыми разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров и консультации экспертов и могут сразу использовать их в работе. Мы обязательно напомним о выходе новых материалов в подписке. Выбрать тариф можно по ссылке.
Какие материалы вас ждут на неделе 8 – 12 сентября.
8 сентября
Страховые взносы и МСП. Что делать, если организацию исключили из реестра МСП, а вы узнали об этом слишком поздно?
Можно ли расторгнуть трудовой договор, если сотрудник в это время в командировке? Разберем нюансы, которые знают далеко не все работодатели.
9 сентября
Взыскание ущерба с работника. Когда компания вправе потребовать компенсацию за испорченное оборудование, а когда — придется смириться с убытками?
Как изменится декларация по УСН за 2025 год.Обзор изменений и подсказки, что учесть заранее, чтобы не сдавать отчетность в последний момент.
10 сентября
Отпуск при смерти родственника: как оформить отпуск правильно, чтобы поддержать работника и при этом соблюсти закон.
Невостребованная зарплата. Включать ли в доходы, и с какого момента? Подробный разбор, чтобы избежать налоговых вопросов.
11 сентября
Новая форма согласия на обработку персональных данных. С 1 сентября 2025 года изменились требования 152-ФЗ. Конспект вебинара с практическими рекомендациями поможет внедрить новые правила без ошибок.
Как правильно оформить доплату за совмещение и начислить, чтобы не вызвать вопросов у проверяющих?
Корректировочные счета-фактуры и НДС. Разбирем типовые ошибки, которые встречаются даже у опытных бухгалтеров, и показываем, как их избежать.
12 сентября
Выписка из приказа об увольнении. Когда она обязательна, как оформить документ и что учесть, чтобы избежать жалоб и проверок.
Вы можете повлиять на то, какие материалы выйдут в подписке. Заказать тему следующего разбора можно экспертной редакции по этой ссылке.
А еще у нас недавно появилось важное обновление — теперь в Клерк.Плюс открыт доступ к базе консультаций.
– более 30 000 практических решений реальных ситуаций
– готовые ответы экспертов и ИИ-помощника Клерка
– удобный рубрикатор для быстрого поиска
Не пропустите важные материалы, подключайтесь.
Добавьте этот пост в избранное — мы будем обновлять его ссылками на материалы сразу после публикации на Клерк.ру.
Начать дискуссию