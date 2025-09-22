ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Светлана Пастух
Что делать, если налоговая требует документы, которых нет, и новые правила ВЭД-2025

Каждую неделю подбираем для вас разборы законов, актуальные вебинары и ответы экспертов на вопросы бухгалтеров и предпринимателей. В этом выпуске дайджеста самые актуальные материалы Клерк.Премиум за прошедшую неделю.

Главные разборы недели 

Добавили свежие разборы от экспертов — простые объяснения новых правил и готовые решения для работы.

Записи прошедших вебинаров с экспертами  

Смотрите в удобное время, скачивайте конспект. Сертификат будет в личном кабинете после просмотра.

БУХ.СОВЕТ 2026 — ключевая конференция бухгалтеров

11–12 декабря в Москве на IX Всероссийской Бухгалтерской конференции соберутся лучшие практики и эксперты, чтобы вместе обсудить значимые изменения в налогах, учете, кадрах. Вы получите практические решения, возможность задать вопросы лично и уйдете с готовыми инструментами для безопасной и эффективной работы.

Подписчики Клерк.Премиум получают бесплатный онлайн-доступ к конференции и эксклюзивную скидку 20% на оффлайн-билет. Ваш персональный промокод ждет вас в личном кабинете.

Новые правила — новые знания

Мы обновили программы курсов, чтобы вы всегда работали по последним правилам. Учитесь в удобном формате, повышайте квалификацию и сразу применяйте знания в работе.

  • Изменения с 1 сентября 2025 затронули все: от кадрового учета и расчета среднего заработка до ЭДО, касс и персональных данных. Эксперты подготовили для вас практические инструкции, чек-листы и шаблоны, чтобы вы могли работать по новым правилам без ошибок и штрафов.

  • Если вам нужно разобраться только с расчетом среднего заработка и требованиях к кадровому учету. На курсе  «Расчет среднего заработка – 2025»  разберете все нюансы и сразу сможете применять их в работе.  

  • Курс «Главбух на УСН-2025» полностью обновлен. Узнаете, как работать по новым правилам УСН быстро, правильно и без ошибок.

Ближайшие вебинары на Клерке

Следите за расписанием и планируйте участие. Регистрируйтесь сейчас, подключайтесь онлайн и задавайте вопросы экспертам прямо во время эфира.

Клерк.Консультации — спросите эксперта

Каждый день бухгалтеры задают экспертам в Клерк.Консультации более 100 вопросов. На этой неделе собрали интересные консультации с ответами и ИИ-помощника. 

Вы тоже можете получить понятный и практичный ответ именно для вашей ситуации. Напишите эксперту свой вопрос. Или пообщайтесь с нашим ИИ-помощником напрямую без VPN — он круглосуточно отвечает на вопросы по бухучету, кадрам и документообороту. 

