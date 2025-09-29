Персональные данные: что реально к ним относится. Анонс Клерк.Плюс 29 сентября – 5 октября

Пусть ваша неделя будет спокойнее, чем у налогового инспектора на выездной. А мы уже готовим новые разборы и мини-курсы в подписке Клерк.Плюс, чтобы у вас всегда были под рукой быстрые и понятные ответы.

Персональные данные: где компании чаще всего ошибаются

Думаете, персональные данные — это только паспорт и СНИЛС? Согласно ст. 3 152-ФЗ к персональным данным относится любая информация, которая прямо или косвенно касается физического лица. На самом деле даже номер телефона или e-mail без фамилии — уже персональные данные. А вот госномер авто или записи с камер формально не считаются таковыми, но современные технологии легко превращают их в «метку личности».

На этой неделе с 29 сентября по 5 октября редакция подготовит следующие материалы в подписке Клерк.Плюс:

Сколько раз налоговая вправе осматривать помещения в рамках одной выездной?

Имеют ли они право заходить второй раз? Разбираем судебный кейс, чтобы вы знали свои права.

Что изменится в декларации 3-НДФЛ.

Форма снова обновляется. Соберем все изменения, которые стоит учесть, чтобы не ошибиться при подаче.

Кешбэк от банка — доход бизнеса или приятный бонус?

Банк вернул проценты, а налоговая ждет от вас НДС? Мы разберем практику и дадим ясный ответ.

Кто и когда может пройти обследование вне рабочего времени?

Поясним, когда такой вариант возможен и что делать с оплатой.

Как в РСВ отражать компенсации.

Добавим таблицу — чтобы не тратить время на разгадывание инструкций.

Бартер на ОСНО.

Как учитывать и что делать с НДС. Практика для тех, кто готов к взаимозачетам.

Характеристика с места работы в суд.

Дадим образец и рекомендации, чтобы все выглядело солидно и убедительно.

Письма Минфина и ФНС сентября, которые нельзя пропустить.

Соберем в одном месте ключевые разъяснения за месяц, которые влияют на работу.