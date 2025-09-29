Персональные данные: что реально к ним относится. Анонс Клерк.Плюс 29 сентября – 5 октября
Персональные данные: где компании чаще всего ошибаются
Думаете, персональные данные — это только паспорт и СНИЛС? Согласно ст. 3 152-ФЗ к персональным данным относится любая информация, которая прямо или косвенно касается физического лица. На самом деле даже номер телефона или e-mail без фамилии — уже персональные данные. А вот госномер авто или записи с камер формально не считаются таковыми, но современные технологии легко превращают их в «метку личности».
В мини-курсе показываем, как раз и навсегда понять, что относится к персональным данным, а что нет.
Совет — добавьте этот дайджест в «Избранное». Мы будем регулярно обновлять его ссылками на материалы, как только они опубликуются на сайте — вам не придется ничего искать.
На этой неделе с 29 сентября по 5 октября редакция подготовит следующие материалы в подписке Клерк.Плюс:
Сколько раз налоговая вправе осматривать помещения в рамках одной выездной?
Имеют ли они право заходить второй раз? Разбираем судебный кейс, чтобы вы знали свои права.
Что изменится в декларации 3-НДФЛ.
Форма снова обновляется. Соберем все изменения, которые стоит учесть, чтобы не ошибиться при подаче.
Кешбэк от банка — доход бизнеса или приятный бонус?
Банк вернул проценты, а налоговая ждет от вас НДС? Мы разберем практику и дадим ясный ответ.
Кто и когда может пройти обследование вне рабочего времени?
Поясним, когда такой вариант возможен и что делать с оплатой.
Как в РСВ отражать компенсации.
Добавим таблицу — чтобы не тратить время на разгадывание инструкций.
Бартер на ОСНО.
Как учитывать и что делать с НДС. Практика для тех, кто готов к взаимозачетам.
Характеристика с места работы в суд.
Дадим образец и рекомендации, чтобы все выглядело солидно и убедительно.
Письма Минфина и ФНС сентября, которые нельзя пропустить.
Соберем в одном месте ключевые разъяснения за месяц, которые влияют на работу.
Напомним, что подписка Клерк.Плюс дает вам доступ к базе консультаций. Более 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций. Удобный рубрикатор для быстрого поиска вашей темы. Готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой.
Закажите тему следующей статьи главному редактору «Разборов» вот по этой ссылке, если не нашли нужную тему.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Если бы компании так же тщательно защищали персональные данные, как свои секретные рецепты кофе, утечек было бы меньше, а кофе вкуснее.