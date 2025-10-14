Могут ли приставы списать больничный по беременности и родам при банкротстве физлица. Дайджест Клерк.Консультаций #9
Банкротство физлица: спишут ли приставы больничный по беременности и родам
Сотрудница проходит процедуру банкротства, счета арестованы. Вопрос — спишут ли приставы больничный по беременности и родам?
ИИ-помощник сразу ответил — Нет. Такие выплаты не включаются в конкурсную массу и не подлежат взысканию. В статье 101 закона № 229-ФЗ сказано, что пособия беременным и родителям не могут быть удержаны, потому что это целевые выплаты.
Чтобы защитить их, нужно подтвердить назначение пособия — взять справку о выплатах:
в отделении ФСС (бумажно)
или на сайте фонда (в электронном виде).
Больничные по беременности и родам приставы не тронут.
У ИП с работником 29.08.2025 сменился адрес регистрации: куда сдавать 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС после смены регистрации и ОКТМО.
ООО на УСН «доходы минус расходы» столкнулось с просьбой клиента изменить пункт договора — удалить фразу «НДС не облагается»: как правильно указать про НДС, если компания на УСН.
ИП на УСН и патенте в общепите: нужно ли подключаться к «Меркурию» и «Честному знаку»?
Декларация по пиву в общепите: обязаны ли подавать квартальную декларацию по алкоголю (приложение № 8), если с 15.01.2025 ее отменили?
Компания планирует зарегистрироваться в Башкортостане, где действуют пониженные ставки УСН — 1% с доходов и 5% с доходов минус расходы: есть ли смысл выбирать объект «доходы минус расходы», если 1% с доходов выходит выгоднее?
Услуги нерезиденту: нужно ли начислять НДС при ремонте оборудования для белорусской компании в России.
Закрытие ИП на патенте: нужно ли сдавать нулевую декларацию по НДС за 3 квартал.
Компенсация проезда приглашенным сотрудникам: нужно ли удерживать НДФЛ и начислять взносы.
Импортный контракт с оплатой по курсу ЦБ + 3,5 рубля: как учитывать товары и услуги в бухучете и налоговом учете.
Компания получила письмо из ФНС с уведомлением о проблемах в чеках, но при проверке через ОФД оказалось, что все данные переданы корректно: с чем может быть связано такое сообщение и нужно ли отвечать налоговой?
Самозанятый получает оплату за услуги: какая ставка, если оплату самозанятому делает индивидуальный предприниматель?
Директор — единственный учредитель в ООО: нужно ли заключать трудовой договор с самим собой?
