Могут ли приставы списать больничный по беременности и родам при банкротстве физлица. Дайджест Клерк.Консультаций #9

На прошлой неделе бухгалтеры разбирались, спишут ли приставы декретные при банкротстве, как не запутаться с ОКТМО после переезда ИП, нужно ли общепиту подавать алкогольную декларацию по пиву.
Могут ли приставы списать больничный по беременности и родам при банкротстве физлица. Дайджест Клерк.Консультаций #9

Каждый день пользователи Клерк.Консультаций задают десятки практических вопросов про налоги, отчетность, зарплаты и все, что болит у бухгалтера и предпринимателей. Мы отбираем самые интересные и полезные кейсы, чтобы вы могли быстро найти ответ на похожие случаи.

Банкротство физлица: спишут ли приставы больничный по беременности и родам

Сотрудница проходит процедуру банкротства, счета арестованы. Вопрос — спишут ли приставы больничный по беременности и родам?

ИИ-помощник сразу ответил — Нет. Такие выплаты не включаются в конкурсную массу и не подлежат взысканию. В статье 101 закона № 229-ФЗ сказано, что пособия беременным и родителям не могут быть удержаны, потому что это целевые выплаты.

Чтобы защитить их, нужно подтвердить назначение пособия — взять справку о выплатах:

  • в отделении ФСС (бумажно)

  • или на сайте фонда (в электронном виде).

Больничные по беременности и родам приставы не тронут.

