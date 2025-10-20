ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Какие налоги включить в ЕНП. Еженедельный бухгалтерский дайджест Клерк.Плюс

Неделя как всегда насыщенная — как банки блокируют счета, что включить в уведомление по ЕНП до 27 октября. Собрали все самое важное и добавили ответы экспертов на реальные вопросы, которые вы точно могли задать сами.
Единый налоговый платеж в октябре: какие налоги включить в уведомление

До 27 октября нужно подать уведомление по ЕНП. В этот раз — не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги. Показываем, что туда входит.

Что нового с блокировками счетов по 115-ФЗ: какие операции под подозрением 

Конспект с вебинара с видео. Как банки отслеживают сомнительные операции и как действовать при блокировке счета. 

Почему доходы по НДС и УСН не совпадают

Разбираем, почему у вас в учете может быть одна сумма, а в декларациях по УСН и НДС — другая. И, возможно, это не ошибка.

Обучили сотрудников — как учесть расходы на обучение без проблем

Рассказываем, когда расходы на обучение можно учесть. Что делать, если работник заключил договор от своего имени.

Новые формы для Росстата с 2026 года: кто, что и когда сдает

С 1 января 2026 почти все формы статистики обновятся. Что поменяется — и кто сдает, собрали удобную таблицу

НДС-льгота для общепита в 2025 году: что нужно соблюсти, чтобы не лишиться

Кафе и рестораны освобождены от НДС, но условия нужно строго соблюдать, чтобы не было доначислений.

Новая справка от ФНС с 2026 года

С 1 января 2026 выдают новую справку при регистрации в ФНС. Что в ней изменилось, смотрите в коротком мини-курсе.

Может ли подросток быть самозанятым? 

Несовершеннолетний решил работать и оформиться как самозанятый — когда это законно.

Сотрудник стал банкротом: можно ли платить ему зарплату как раньше

Работник вправе не сообщать о банкротстве, вы все равно должны знать, как начислять ему зарплату.

Какие документы нужны по командировке и как оформить авансовый отчет

Короткий гайд: какие бумаги приложить, как оформить отчет, если поездка была за границу или подотчет выдан в валюте.

Вопросы в Клерк.Консультациях

Напоминаю, у подписчиков Клерк.Плюс есть доступ к базе консультаций с экспертами и ИИ-помощником. 

Можно посмотреть, с какими вопросами уже обращались бухгалтеры и предприниматели, и, возможно, найти готовое решение для своей ситуации.

Топ вопросов этой недели: 

  • Куда включить неудержанный НДФЛ в 6-НДФЛ при отсутствии выплат в сентябре (отпускные + зарплата + матвыгода)

  • Как ИП на НДС сдать последнюю декларацию, если ЭЦП уже недействительна?

  • Как учесть акт о премии от Ozon и нужно ли начислять с него НДС и УСН?

  • Какой налог платить ИП при продаже нежилого помещения: УСН или НДФЛ, если нет нужного ОКВЭД?

  • Можно ли учесть командировочные расходы сотрудника, если обучение проходило у ИП с лицензией?

  • Нужно ли сдавать 6-НДФЛ после закрытия обособленного подразделения?

  • Можно ли принять к вычету НДС по складу, купленному на УСН, после перехода на ОСНО?

