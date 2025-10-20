Какие налоги включить в ЕНП. Еженедельный бухгалтерский дайджест Клерк.Плюс
Единый налоговый платеж в октябре: какие налоги включить в уведомление
До 27 октября нужно подать уведомление по ЕНП. В этот раз — не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги. Показываем, что туда входит.
Что нового с блокировками счетов по 115-ФЗ: какие операции под подозрением
Конспект с вебинара с видео. Как банки отслеживают сомнительные операции и как действовать при блокировке счета.
Почему доходы по НДС и УСН не совпадают
Разбираем, почему у вас в учете может быть одна сумма, а в декларациях по УСН и НДС — другая. И, возможно, это не ошибка.
Обучили сотрудников — как учесть расходы на обучение без проблем
Рассказываем, когда расходы на обучение можно учесть. Что делать, если работник заключил договор от своего имени.
Новые формы для Росстата с 2026 года: кто, что и когда сдает
С 1 января 2026 почти все формы статистики обновятся. Что поменяется — и кто сдает, собрали удобную таблицу.
НДС-льгота для общепита в 2025 году: что нужно соблюсти, чтобы не лишиться
Кафе и рестораны освобождены от НДС, но условия нужно строго соблюдать, чтобы не было доначислений.
Новая справка от ФНС с 2026 года
С 1 января 2026 выдают новую справку при регистрации в ФНС. Что в ней изменилось, смотрите в коротком мини-курсе.
Может ли подросток быть самозанятым?
Несовершеннолетний решил работать и оформиться как самозанятый — когда это законно.
Сотрудник стал банкротом: можно ли платить ему зарплату как раньше
Работник вправе не сообщать о банкротстве, вы все равно должны знать, как начислять ему зарплату.
Какие документы нужны по командировке и как оформить авансовый отчет
Короткий гайд: какие бумаги приложить, как оформить отчет, если поездка была за границу или подотчет выдан в валюте.
Куда включить неудержанный НДФЛ в 6-НДФЛ при отсутствии выплат в сентябре (отпускные + зарплата + матвыгода)
Как ИП на НДС сдать последнюю декларацию, если ЭЦП уже недействительна?
Как учесть акт о премии от Ozon и нужно ли начислять с него НДС и УСН?
Какой налог платить ИП при продаже нежилого помещения: УСН или НДФЛ, если нет нужного ОКВЭД?
Можно ли учесть командировочные расходы сотрудника, если обучение проходило у ИП с лицензией?
Нужно ли сдавать 6-НДФЛ после закрытия обособленного подразделения?
Можно ли принять к вычету НДС по складу, купленному на УСН, после перехода на ОСНО?
