АУСН в регионах России: кратко о лимитах и ставках. Дайджест Клерк.Консультаций #10
АУСН в Санкт-Петербурге в 2026: лимит дохода и ставки
На 2026 год по АУСН действует прежняя рамка: лимит дохода — 60 млн руб., режим — федеральный эксперимент до 31 декабря 2027.
Утвердили ли лимит дохода по АУСН на 2026 год?
Распространяются ли региональные пониженные ставки, как при УСН, на АУСН «Доходы - Расходы» в Санкт-Петербурге/Ленобласти?
Или действует только ставка 20% без региональных льгот?
Эксперт «Клерка» Надежда Камышева подчеркивает, пониженных ставок по АУСН не бывает. Ставки федеральные и жестко закреплены в ст. 11 17-ФЗ: 8%/20%. Субъекты РФ не могут их понижать как по обычной УСН — таких норм в 17-ФЗ нет.
Что делать бизнесу в Санкт-Петербурге и Ленобласти прямо сейчас:
Считаем налог по 20%, без надежды на региональные льготы.
Следим за инициативами до конца ноября: если вдруг появятся правки по лимиту — оперативно проверяем критерии соответствия.
Помним про ключевые условия режима (доход ≤ 60 млн, сотрудники ≤ 5, счет — в уполномоченном банке).
УСН «Доходы»: можно ли уменьшить налог на неоплаченные фиксированные взносы за 2025 год
ИП на УСН «Доходы» еще не платил фиксированные взносы за 2025 год. Можно ли принять к уменьшению неоплаченные фиксированные взносы и когда?
Ответ эксперта: Да, можно. Фиксированные взносы за себя, подлежащие уплате, разрешено учитывать при расчете авансов и годового налога по УСН «Доходы» вне зависимости от факта оплаты.
Считаем аванс — уменьшаем его на сумму фиксированных взносов за себя, даже если платеж еще не ушел.
Главное, успеть заплатить до 29.12.2025. Не успеете, придется скорректировать расчеты и доплатить налог/пени.
Помните про лимиты: без сотрудников можно уменьшить налог до 0 (100%), с сотрудниками — не более 50% от налога за период.
