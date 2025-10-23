ЦОК ОК БСН 23.10 Мобильная
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера

АУСН в регионах России: кратко о лимитах и ставках. Дайджест Клерк.Консультаций #10

Эксперты «Клерка» разобрались в самых запутанных бухгалтерских ситуациях. Читайте, сохраняйте и используйте в работе.
АУСН в Санкт-Петербурге в 2026: лимит дохода и ставки

На 2026 год по АУСН действует прежняя рамка: лимит дохода — 60 млн руб., режим — федеральный эксперимент до 31 декабря 2027. 

  1. Утвердили ли лимит дохода по АУСН на 2026 год?

  2. Распространяются ли региональные пониженные ставки, как при УСН, на АУСН «Доходы - Расходы» в Санкт-Петербурге/Ленобласти?

  3. Или действует только ставка 20% без региональных льгот?

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева подчеркивает, пониженных ставок по АУСН не бывает. Ставки федеральные и жестко закреплены в ст. 11 17-ФЗ: 8%/20%. Субъекты РФ не могут их понижать как по обычной УСН — таких норм в 17-ФЗ нет. 

Что делать бизнесу в Санкт-Петербурге и Ленобласти прямо сейчас:

  • Считаем налог по 20%, без надежды на региональные льготы.

  • Следим за инициативами до конца ноября: если вдруг появятся правки по лимиту — оперативно проверяем критерии соответствия.

  • Помним про ключевые условия режима (доход ≤ 60 млн, сотрудники ≤ 5, счет — в уполномоченном банке).

УСН «Доходы»: можно ли уменьшить налог на неоплаченные фиксированные взносы за 2025 год

ИП на УСН «Доходы» еще не платил фиксированные взносы за 2025 год. Можно ли принять к уменьшению неоплаченные фиксированные взносы и когда?

Ответ эксперта: Да, можно. Фиксированные взносы за себя, подлежащие уплате, разрешено учитывать при расчете авансов и годового налога по УСН «Доходы» вне зависимости от факта оплаты.

  • Считаем аванс — уменьшаем его на сумму фиксированных взносов за себя, даже если платеж еще не ушел.

  • Главное, успеть заплатить до 29.12.2025. Не успеете, придется скорректировать расчеты и доплатить налог/пени.

  • Помните про лимиты: без сотрудников можно уменьшить налог до 0 (100%), с сотрудниками — не более 50% от налога за период. 

Топ вопросов в Клерк.Консультациях

  • Возврат авиабилетов при командировке: как отразить в авансовом отчете.

  • Эмиссия акций за счет займа акционера: какие проводки для АО. 

  • Отсрочка оплаты по импорту: когда переоценивать товар из валютного инвойса

  • Удержан, но не уплачен НДФЛ в 6-НДФЛ: как отразить без ошибки в стр. 170?

  • УСН-возврат переплаты с НДС: поставщик требует указать НДС при возврате переплаты — как правильно?

  • Можно ли продать ООО дешевле уставного капитала и сколько платить налогов.

  • Яндекс Маркет и баллы Яндекс Плюс: как учесть зачет скидки и сверить отчеты

  • Налоговый агент по НДС: как закрыть разницу и отразить в декларации за период.

  • Как настроить 1С, чтобы РСВ не склеивал зарплату и премию.

  • Перешли с «Доходы-Расходы» на «Доходы»: зачтутся ли неучтенные 1% взносы за 2024.

  • ИП на УСН+НДС при ликвидации: код налогового периода в декларации?

