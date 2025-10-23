АУСН в регионах России: кратко о лимитах и ставках. Дайджест Клерк.Консультаций #10

Эксперты «Клерка» разобрались в самых запутанных бухгалтерских ситуациях. Читайте, сохраняйте и используйте в работе.

АУСН в Санкт-Петербурге в 2026: лимит дохода и ставки

На 2026 год по АУСН действует прежняя рамка: лимит дохода — 60 млн руб., режим — федеральный эксперимент до 31 декабря 2027.

Утвердили ли лимит дохода по АУСН на 2026 год? Распространяются ли региональные пониженные ставки, как при УСН, на АУСН «Доходы - Расходы» в Санкт-Петербурге/Ленобласти? Или действует только ставка 20% без региональных льгот?

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева подчеркивает, пониженных ставок по АУСН не бывает. Ставки федеральные и жестко закреплены в ст. 11 17-ФЗ: 8%/20%. Субъекты РФ не могут их понижать как по обычной УСН — таких норм в 17-ФЗ нет.

Что делать бизнесу в Санкт-Петербурге и Ленобласти прямо сейчас:

Считаем налог по 20%, без надежды на региональные льготы.

Следим за инициативами до конца ноября: если вдруг появятся правки по лимиту — оперативно проверяем критерии соответствия.

Помним про ключевые условия режима (доход ≤ 60 млн, сотрудники ≤ 5, счет — в уполномоченном банке).

УСН «Доходы»: можно ли уменьшить налог на неоплаченные фиксированные взносы за 2025 год

ИП на УСН «Доходы» еще не платил фиксированные взносы за 2025 год. Можно ли принять к уменьшению неоплаченные фиксированные взносы и когда?

Ответ эксперта: Да, можно. Фиксированные взносы за себя, подлежащие уплате, разрешено учитывать при расчете авансов и годового налога по УСН «Доходы» вне зависимости от факта оплаты.

Считаем аванс — уменьшаем его на сумму фиксированных взносов за себя, даже если платеж еще не ушел.

Главное, успеть заплатить до 29.12.2025. Не успеете, придется скорректировать расчеты и доплатить налог/пени.

Помните про лимиты: без сотрудников можно уменьшить налог до 0 (100%), с сотрудниками — не более 50% от налога за период.

