Главное для бухгалтера на этой неделе. Обзор подписки Клерк.Плюс

НДС-2026, новый ФСБУ 9/2025, риски утечек данных, отчетность за 2025 год и практические кадровые разборы. В дайджест попадают материалы, которые я вижу полезными для бухгалтеров и предпринимателей.

Экспертная редакция Клерк.Плюс отслеживает изменения в законодательстве, вопросы читателей и реальные кейсы, которые всплывают у бухгалтеров на практике.

Вы тоже можете влиять на следующие выпуски — пишите в комментариях, какие темы требуют разбора, и редакция возьмет их в работу.

📎 Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ

Изменения масштабные: ставка 20% станет 22%, перечень товаров под 10% сузят, а для 0% появится новое основание. Ставка 5% для концессионных соглашений — проверяйте договоры заранее.

📎 Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении.

Какие обязанности есть у работодателя и как правильно настроить процедуры, чтобы защититься.

📎 Объяснительная за опоздание: зачем писать и как оценивать.

Рассказываем, когда объяснительная обязательна и как работодатель должен ее оценивать.

📎 Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 год и подготовиться к изменениям-2026.

Как закрыть 2025 год по прибыли и НДС и что нужно учесть заранее из обновлений-2026.

📎 Как учесть расходы на использование телефонов для налога на прибыль.

Разобрано, какие телефонные расходы можно безопасно включать в затраты по прибыли.

📎 Какой налог платить самозанятому при продаже рабочего оборудования.

Как квалифицировать доходы от продажи оборудования у самозанятых. Короткий разбор помогает избежать ошибки с режимом и налогообложением.

📎 Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний

Ключевые изменения: новая классификация доходов, уточненные правила признания выручки и порядок перехода.

📎 Дистанционный работник отказался от командировки: можно ли уволить

Право отказаться — закон не всегда привязывает это к семейным обстоятельствам. Разбираем основания для увольнения и риски работодателя.

📎 Среднегодовая стоимость основных средств: как считать, пример

Как рассчитать среднегодовую стоимость ОС для налога на имущество. Примеры и пояснения, как использовать показатель в анализе рентабельности.

📎 Ненормированный рабочий день: установление, оплата, отличие от сверхурочной работы

Разбираемся, кому можно установить ненормированный день и как правильно оформлять этот режим. Отличие от сверхурочной работы и порядок компенсации через дополнительный отпуск.