ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера
Налоги-2026, НДС 22% и АУСН вместо НДС на УСН — главное для бухгалтера за неделю. Дайджест Клерк.Премиум #11

Налоги-2026, НДС 22% и АУСН вместо НДС на УСН — главное для бухгалтера за неделю. Дайджест Клерк.Премиум #11

Каждую неделю смотрю на подписку глазами практикующего бухгалтера — что реально поможет закрыть отчетность, что пригодится для повышения квалификации, а что лучше отложить до спокойного вечера с чаем или чем вы там спасаетесь в конце месяца. 

Собрала для вас главное за прошлую неделю: прямые эфиры, актуальные записи вебинаров, разборы законов и специальный бонус к Черной пятнице. Выбирайте свои мероприятия и изучайте тему, эксперты уже разложили все по полочкам.

# Ближайшие прямые эфиры

Если хотите не просто послушать, а получить ответ именно на свою ситуацию — записывайтесь на эфиры. Вопрос можно задать прямо в чате, а если не получится быть онлайн, запись появится в Личном кабинете.

НДФЛ, НДС, налоговая отчетность, изменения на 2026 год. Можно прийти с конкретным вопросом и уйти с планом.

Если вы уже думали о профессии Аналитик 1С, но останавливали страхи и нехватка времени — Константин Соболевский расскажет что делать. После эфира у вас будет реалистичный сценарий как зайти в IT с вашим опытом.

# Актуальные вебинары в записи

На прошлой неделе прошли прямые эфиры, мимо которых бухгалтеру пройти трудно. Все они уже в записи в Личном кабинете. Сертификат сразу после просмотра.

Четкий разбор, как закрыть НДС за 4 квартал 2025, перейти на ставку 22% в 2026, перестроить документы и учет.

Коротко и по делу о том, что делать с УСН и ПСН в новых условиях. Подойдет тем, кто сейчас на УСН/ПСН и не хочет в 2026 году просчитаться. 

Новые требования маркетплейсов, налоги и отчетность для селлеров в 2025–2026 годах, ответы на частые вопросы по реальным кейсам.

Что меняется во ВЭД к 2026 году,  какие требования предъявляют контролеры, как не наделать ошибок при работе с Китаем и другими странами. Если у вас есть импорт/экспорт — обязательный к просмотру.

# Раздел «Разборы законов»

Здесь те самые материалы, которые сэкономят вам часы ковыряния в НК и ТК. Коротко по ключевым темам:

Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ. Чтобы заранее перестроить цены, договоры и учет.

Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении  Разбор рисков, штрафов и практических шагов: что прописать, какие доступы закрыть, какие документы собрать.

Объяснительная за опоздание: зачем писать и как оценивать. Когда объяснительная действительно нужна, как оформлять и что делать работодателю с этим «прошу меня простить».

Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 год и подготовиться к изменениям-2026. Переходный период, спорные вопросы и типичные ошибки при сдаче отчетности.

Как учесть расходы на использование телефонов для налога на прибыль. Связь, мобильная работа, удаленка — как сделать так, чтобы расходы признали.

Как квалифицировать доходы от продажи оборудования у самозанятых. Какой налог платить самозанятому. Вечный вопрос «это еще самозанятость или уже нет?».

Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний. Помощь тем, кто хочет заранее понять.

Дистанционный работник отказался от командировки: можно ли уволить. Где границы прав работодателя и работника в таких ситуациях.

Среднегодовая стоимость основных средств: как считать, пример. Пошаговый алгоритм и пример расчета.

Ненормированный рабочий день: установление, оплата, отличие от сверхурочной работы. Как не перепутать режим труда и не попасть на лишние выплаты и претензии инспекции.

# Черная пятница на Клерке

На Клерке — Черная пятница. Всю неделю действуют скидки на курсы повышения квалификации.

По промокоду в Личном кабинете получите еще минус 20% на любую программу повышения квалификации.

Как воспользоваться:

1. Зайдите в каталог курсов повышения квалификации.

2. Выберите программу, которая закроет ваш текущий вопрос — НДС, зарплата, управленческий учет, кадровые вопросы.

3. При оплате введите промокод — скидка применится автоматически.

Если вы давно думали надо бы пройти хороший курс, но как-нибудь потом — вот этот момент.

С заботой о вашей работе, команда Клерк.Премиум ❤️

Информации об авторе

Светлана Пастух

Светлана Пастух

9 подписчиков51 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет