Налоги-2026, НДС 22% и АУСН вместо НДС на УСН — главное для бухгалтера за неделю. Дайджест Клерк.Премиум #11

# Ближайшие прямые эфиры

Если хотите не просто послушать, а получить ответ именно на свою ситуацию — записывайтесь на эфиры. Вопрос можно задать прямо в чате, а если не получится быть онлайн, запись появится в Личном кабинете.

НДФЛ, НДС, налоговая отчетность, изменения на 2026 год. Можно прийти с конкретным вопросом и уйти с планом.

Если вы уже думали о профессии Аналитик 1С, но останавливали страхи и нехватка времени — Константин Соболевский расскажет что делать. После эфира у вас будет реалистичный сценарий как зайти в IT с вашим опытом.