Налоги-2026, НДС 22% и АУСН вместо НДС на УСН — главное для бухгалтера за неделю. Дайджест Клерк.Премиум #11

# Ближайшие прямые эфиры
26 ноября — «Налоги 2025–2026» с Надеждой Камышевой
НДФЛ, НДС, налоговая отчетность, изменения на 2026 год. Можно прийти с конкретным вопросом и уйти с планом.
27 ноября — «Как бухгалтеру перейти в IT и удвоить доход»
Если вы уже думали о профессии Аналитик 1С, но останавливали страхи и нехватка времени — Константин Соболевский расскажет что делать. После эфира у вас будет реалистичный сценарий как зайти в IT с вашим опытом.
# Актуальные вебинары в записи
«НДС: 4 квартал 2025 и ставка 22% в 2026» — Вера Сокуренко
Четкий разбор, как закрыть НДС за 4 квартал 2025, перейти на ставку 22% в 2026, перестроить документы и учет.
«АУСН вместо НДС на УСН: куда переходить в 2026?» — Ольга Шаповалова
Коротко и по делу о том, что делать с УСН и ПСН в новых условиях. Подойдет тем, кто сейчас на УСН/ПСН и не хочет в 2026 году просчитаться.
«Маркетплейсы 2025–2026: консультация» — Елена Шедис
Новые требования маркетплейсов, налоги и отчетность для селлеров в 2025–2026 годах, ответы на частые вопросы по реальным кейсам.
«ВЭД-2026: новые правила, налоги и проверки» — Людмила Ганичева
Что меняется во ВЭД к 2026 году, какие требования предъявляют контролеры, как не наделать ошибок при работе с Китаем и другими странами. Если у вас есть импорт/экспорт — обязательный к просмотру.
# Раздел «Разборы законов»
Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ. Чтобы заранее перестроить цены, договоры и учет.
Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении Разбор рисков, штрафов и практических шагов: что прописать, какие доступы закрыть, какие документы собрать.
Объяснительная за опоздание: зачем писать и как оценивать. Когда объяснительная действительно нужна, как оформлять и что делать работодателю с этим «прошу меня простить».
Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 год и подготовиться к изменениям-2026. Переходный период, спорные вопросы и типичные ошибки при сдаче отчетности.
Как учесть расходы на использование телефонов для налога на прибыль. Связь, мобильная работа, удаленка — как сделать так, чтобы расходы признали.
Как квалифицировать доходы от продажи оборудования у самозанятых. Какой налог платить самозанятому. Вечный вопрос «это еще самозанятость или уже нет?».
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний. Помощь тем, кто хочет заранее понять.
Дистанционный работник отказался от командировки: можно ли уволить. Где границы прав работодателя и работника в таких ситуациях.
Среднегодовая стоимость основных средств: как считать, пример. Пошаговый алгоритм и пример расчета.
Ненормированный рабочий день: установление, оплата, отличие от сверхурочной работы. Как не перепутать режим труда и не попасть на лишние выплаты и претензии инспекции.
