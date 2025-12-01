Налоговая реформа-2026 утверждена: понятный путеводитель для бухгалтера — Дайджест Клерк.Премиум #12

Путин подписал закон о налоговой реформе-2026. Многие думали, что это останется в проекте… ага, как же. Теперь бухгалтерам точно придется перестраиваться и лучше заранее.

2 декабря — Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах

Экстренный разбор изменений в НК РФ. Переходим на новые ставки, лимиты и правила без ошибок и потерь.

4 декабря — Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем

Приводим документы в соответствие с требованиями 2026 года. Пошаговый план для кадровика и бухгалтера.

5 декабря — Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

Все последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

8 декабря — 1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским, бизнес-аналитиком, экспертом по 1С.

Узнайте нововведения в работе с 1С, а также ответы на часто задаваемые вопросы по работе с 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP.

Аналитик 1С: как бухгалтеру перейти в IT и увеличить доход

Опыт в учете — готовая база для работы аналитиком 1С. Разберетесь, чем занимается аналитик, какие навыки нужны и как выйти на доход от 100 000 ₽.

Налоги 2025–2026 : что уже поменялось и что готовят дальше

Четкое обновление по налоговым правилам и ответы эксперта Надежды Камышевой на частые вопросы из практики.

Патент и УСН в 2026 году: новые правила и раздельный учет

Разбор изменений по ПСН и УСН: что учитывать в 2026 году, как вести учет, где риски и какие способы снижения нагрузки законны.

Интерактивный разбор судебного дела по налоговой проверке

Практика без теории: реальные документы, позиция налоговой, ошибки налогоплательщика и что можно было сделать иначе.

Разборы законов: практические разъяснения для бухгалтера

АУСН или УСН с НДС в 2026 году: как выбрать режим и не попасть под обязательный НДС

Счета-фактуры-2026: какие два реквизита меняются и как готовиться к новой форме от ФНС

Повышение НДС до 22%: какие допсоглашения нужны и какие формулировки подойдут

Когда суд перенесут: уважительные причины пропуска заседания по гражданскому делу

Отчетность по прибыли и НДС за 2025 год: что учесть при переходе на правила-2026 Праздничные премии разного размера: в каких случаях это может стать поводом для спора

Осмотр ФНС: как проходит процедура, что проверяют и какие документы нужны

Компенсации за личный автомобиль: когда выплаты сотруднику освобождаются от взносов

Искусственный интеллект в работе: как безопасно использовать ИИ-контент без нарушения прав

Ошибки в платежке за третье лицо: когда налоговая все равно обязана сделать зачет

Зарплатный банк: как сотруднику отказаться от навязанного варианта работодателя

Дисциплинарные взыскания: основания, порядок оформления и типичные ошибки работодателя

