Светлана Пастух

Налоговая реформа-2026 утверждена: понятный путеводитель для бухгалтера — Дайджест Клерк.Премиум #12

Путин подписал закон о налоговой реформе-2026. Многие думали, что это останется в проекте… ага, как же. Теперь бухгалтерам точно придется перестраиваться и лучше заранее.
В Клерк.Премиум мы разберем все изменения: что повысится, что отменится, что делать и какой режим выбрать. Методисты уже изучили документы и готовят понятные, практичные разборы.

Ближайшие вебинары — что бухгалтеру смотреть на этой неделе

Экстренный разбор изменений в НК РФ. Переходим на новые ставки, лимиты и правила без ошибок и потерь. 

Приводим документы в соответствие с требованиями 2026 года. Пошаговый план для кадровика и бухгалтера.  

Все последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными, а также ответы на часто задаваемые вопросы. 

  • 8 декабря1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским, бизнес-аналитиком, экспертом по 1С.

Узнайте нововведения в работе с 1С, а также ответы на часто задаваемые вопросы по работе с 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP.

Если вам вдруг понадобится подсказка по вашей ситуации — эксперты всегда на связи. А еще можно посмотреть, как такие же вопросы уже разбирали коллеги. Все это доступно в подписке — присоединяйтесь, разбирайтесь вместе с экспертом.

Записи актуальных вебинаров и сертификаты после просмотра

  • Аналитик 1С: как бухгалтеру перейти в IT и увеличить доход
    Опыт в учете — готовая база для работы аналитиком 1С. Разберетесь, чем занимается аналитик, какие навыки нужны и как выйти на доход от 100 000 ₽.

  • Налоги 2025–2026: что уже поменялось и что готовят дальше
    Четкое обновление по налоговым правилам и ответы эксперта Надежды Камышевой на частые вопросы из практики.

  • Патент и УСН в 2026 году: новые правила и раздельный учет
    Разбор изменений по ПСН и УСН: что учитывать в 2026 году, как вести учет, где риски и какие способы снижения нагрузки законны.

  • Интерактивный разбор судебного дела по налоговой проверке
    Практика без теории: реальные документы, позиция налоговой, ошибки налогоплательщика и что можно было сделать иначе.

Разборы законов: практические разъяснения для бухгалтера

  • АУСН или УСН с НДС в 2026 году: как выбрать режим и не попасть под обязательный НДС

  • Счета-фактуры-2026: какие два реквизита меняются и как готовиться к новой форме от ФНС

  • Повышение НДС до 22%: какие допсоглашения нужны и какие формулировки подойдут

  • Когда суд перенесут: уважительные причины пропуска заседания по гражданскому делу

  • Отчетность по прибыли и НДС за 2025 год: что учесть при переходе на правила-2026 Праздничные премии разного размера: в каких случаях это может стать поводом для спора

  • Осмотр ФНС: как проходит процедура, что проверяют и какие документы нужны

  • Компенсации за личный автомобиль: когда выплаты сотруднику освобождаются от взносов

  • Искусственный интеллект в работе: как безопасно использовать ИИ-контент без нарушения прав

  • Ошибки в платежке за третье лицо: когда налоговая все равно обязана сделать зачет

  • Зарплатный банк: как сотруднику отказаться от навязанного варианта работодателя

  • Дисциплинарные взыскания: основания, порядок оформления и типичные ошибки работодателя

Дата публикации: 01.12.2025, 13:26

