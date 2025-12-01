Налоговая реформа-2026 утверждена: понятный путеводитель для бухгалтера — Дайджест Клерк.Премиум #12
В Клерк.Премиум мы разберем все изменения: что повысится, что отменится, что делать и какой режим выбрать. Методисты уже изучили документы и готовят понятные, практичные разборы.
Ближайшие вебинары — что бухгалтеру смотреть на этой неделе
2 декабря — Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах
Экстренный разбор изменений в НК РФ. Переходим на новые ставки, лимиты и правила без ошибок и потерь.
4 декабря — Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем
Приводим документы в соответствие с требованиями 2026 года. Пошаговый план для кадровика и бухгалтера.
5 декабря — Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Все последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
8 декабря — 1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским, бизнес-аналитиком, экспертом по 1С.
Узнайте нововведения в работе с 1С, а также ответы на часто задаваемые вопросы по работе с 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP.
Если вам вдруг понадобится подсказка по вашей ситуации — эксперты всегда на связи. А еще можно посмотреть, как такие же вопросы уже разбирали коллеги. Все это доступно в подписке — присоединяйтесь, разбирайтесь вместе с экспертом.
Записи актуальных вебинаров и сертификаты после просмотра
Аналитик 1С: как бухгалтеру перейти в IT и увеличить доход
Опыт в учете — готовая база для работы аналитиком 1С. Разберетесь, чем занимается аналитик, какие навыки нужны и как выйти на доход от 100 000 ₽.
Налоги 2025–2026: что уже поменялось и что готовят дальше
Четкое обновление по налоговым правилам и ответы эксперта Надежды Камышевой на частые вопросы из практики.
Патент и УСН в 2026 году: новые правила и раздельный учет
Разбор изменений по ПСН и УСН: что учитывать в 2026 году, как вести учет, где риски и какие способы снижения нагрузки законны.
Интерактивный разбор судебного дела по налоговой проверке
Практика без теории: реальные документы, позиция налоговой, ошибки налогоплательщика и что можно было сделать иначе.
Разборы законов: практические разъяснения для бухгалтера
АУСН или УСН с НДС в 2026 году: как выбрать режим и не попасть под обязательный НДС
Счета-фактуры-2026: какие два реквизита меняются и как готовиться к новой форме от ФНС
Повышение НДС до 22%: какие допсоглашения нужны и какие формулировки подойдут
Когда суд перенесут: уважительные причины пропуска заседания по гражданскому делу
Отчетность по прибыли и НДС за 2025 год: что учесть при переходе на правила-2026 Праздничные премии разного размера: в каких случаях это может стать поводом для спора
Осмотр ФНС: как проходит процедура, что проверяют и какие документы нужны
Компенсации за личный автомобиль: когда выплаты сотруднику освобождаются от взносов
Искусственный интеллект в работе: как безопасно использовать ИИ-контент без нарушения прав
Ошибки в платежке за третье лицо: когда налоговая все равно обязана сделать зачет
Зарплатный банк: как сотруднику отказаться от навязанного варианта работодателя
Дисциплинарные взыскания: основания, порядок оформления и типичные ошибки работодателя
С заботой о вашей работе, команда Клерк.Премиум ❤️
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию